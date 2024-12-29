جامعة عين شمس تنظم ورشة تدريبية حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد السبكي، مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، بالوزارة وذلك قبيل انعقاد الورشة التدريبية، التي تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة عين شمس حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء في الجامعة.

وذلك بحضور وائل فتحي عفيفي، المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية والدكتور محمد حسن عبد المجيد أستاذ المحاسبة وإدارة التكاليف بكلية التجارة.

أقيمت الورشة التدريبية تحت إشراف اللواء أحمد لاشين أمين عام الجامعة، وبحضور مديري عموم الإدارات المعنية بالإدارة العامة ومندوبي وزارة المالية بالكليات ومسئولي تنفيذ موازنة البرامج والأداء بالكليات ذات الوحدات الحسابية والمستشفيات.

وتهدف الورشة إلى تطوير مهارات العاملين في الجامعة وتعزيز قدراتهم في إعداد وتنفيذ الموازنات وفق أحدث الأساليب المالية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لتحسين الأداء في القطاع الجامعي والحصول على خريج متميز وفقا لأحدث المعايير العلمية

واستهدفت الورشة خطة عمل موازنة البرامج و الأداء لقسم التعليم - جامعة عين شمس) للعام المالي ٢٠٢٥ /٢٠٢٤ ؛ حيث تم شرح تقسيم موازنة البرامج و الأداء لقسم التعليم بالجامعة الى أربعة برامج رئيسية وهي :-

برنامج الإتاحة، برنامج الجودة والذي يشمل تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، وبرنامج التنافسية لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم ، وأخيرا برنامج البحث العلمي .

إلى جانب مجموعة من البرامج الفرعية والأنشطة التي تخدم الهدف من البرنامج الرئيسي.

وأشاد المشاركون بأهمية الورشة والدور الحيوي الذي تلعبه في رفع كفاءتهم الإدارية والمالية، مما يعزز من جهود جامعة عين شمس في تحقيق التميز الأكاديمي والإداري وقد أشاد السادة الحضور بالشرح التفصيلي لمجموعة وزارة المالية مع وعد منهم بتكرار الورشة لشرح التطورات في موازنة البرامج والأداء وكيفية تطبيقها لربط برامج الجامعة بالمؤشرات الفعلية للأداء.