الدورى الإنجليزى.. بلجارد يقود وولفارهامبتون أمام توتنهام

أعلن جاري أونيل المدير الفنى لفريق ووفارهامبتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره توتنهام هوتسبير، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل فريق وولفارهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: مات دوهيرتي، كريغ داوسون، سانتياغو بوينو، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: أندريه، جواو جوميز، جان ريسنير بلجارد.

خط الهجوم: ماثيوس كونها، هوانغ هي تشان.

ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".