أمطار غزيرة في الإسكندرية مع بداية نوة عيد الميلاد.. وطوارئ بالمحافظة

أمطار متوسطة الى غزيرة تضرب الإسكندرية اليوم الأحد 29 ديسمبر، تزامناً مع بداية نوة عيد الميلاد، والتي تأتي برياح شديدة وسحب كثيفة محملة بالأمطار الرعدية، وانخفاض في درجات الحرارة، فهي واحدة من أشد نوات فصل الشتاء.

وسجلت درجات الحرارة انخفاض كبير منذ ساعات الصباح الأولى، حيث جاءت 14 درجة، مع سرعة رياح 30 كم/ ساعة، ونسبة سقوط أمطار تجاوزت 30%.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، وأكدت وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والأجواء الآن شديدة البرودة على أغلب الأنحاء.

كما أكدت محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد على استعداد المحافظة الكامل لاستقبال موسم أمطار نوة عيد الميلاد والتأكد من تحقيق السيولة المرورية في كافة الأماكن التي تشهد مياه الأمطار.

وتنوه محافظة الإسكندرية أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة ، في حالة انعقاد بشكل دائم لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، فضلا عن المتابعة المستمرة علي مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للتدخل الفوري حال رصد أي تداعيات ناتجة جراء النوة الحالية.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي:

(الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131_ 4234133 _ 4234134 _ 4234135_ 4234136_ 4234137) من أي محمول.

(الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175)

(الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125)