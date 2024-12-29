أستاذ إدارة أعمال: مشروع الغزل والنسيج يطمح لخلق 8 ملايين فرصة عمل

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن صناعة الغزل والنسيج تعرضت للإهمال خلال العقود السابقة، مما أدى إلى تراجع زراعة القطن وفقدان القطن المصري سمعته التاريخية، مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بلغت تكلفته 1.1 مليار يورو، منها 640 مليون يورو مخصصة لتحسين التكنولوجيا المستخدمة في المصانع.

وأوضح "غنيم" خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصانع المحلة وكفر الدوار تُعد من القلاع التاريخية لصناعة الغزل والنسيج في مصر، حيث تستحوذ على 85% من اعتمادات هذا المشروع، ومع ذلك، أضاف أن المشروع يغطي جميع أنحاء الجمهورية، ما يعكس رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأكد الدكتور غنيم أن الهدف الأساسي من المشروع هو رفع كفاءة المصانع وإعادتها إلى التشغيل الكامل، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من إمكانيات زراعة القطن المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع يُعد جزءًا من الاستراتيجية المصرية لتطوير الصناعة 2030، التي تسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 14% حاليًا إلى أكثر من 20% بحلول عام 2030.

وتابع الدكتور غنيم أن المشروع يستهدف توفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، نظرًا لأن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة، كما أشار إلى أن المشروع يطمح إلى زيادة الصادرات لتصل إلى 100 مليار دولار، مما يعزز الاقتصاد المصري بشكل كبير.