كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف تنظم الملتقى الثالث للمنازلات

نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، الملتقي الثالث للمنازلات، لقسم نظريات وتطبيقات المنازلات والرياضات الفردية، بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد عبد الخالق نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة واستاذ الادارة الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للجنة الاوليمبية المصرية ورئيس لجنة قطاع علوم الرياضة واستاذ الادارة الرياضية بجامعة حلوان، والدكتور فتحي ندا النقيب العام للمهن الرياضية واستاذ فسيولوجيا الرياضة بجامعة طنطا، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية. جاء ذلك تحت إشراف الدكتور محمود رجائي عميد الكلية، والدكتور أيمن غنيم رئيس قسم المنازلات ومنسق الملتقي.

وبدأت فعاليات الملتقي بالسلام الجمهوري، وعرض لعدد من الأفلام التسجيلية عن الجامعة وكلية علوم الرياضة وقسم المنازلات والرياضات الفردية.

كما تم عقد جلسة حوارية حول نشأة كليات علوم الرياضة "التربية الرياضية سابقاً" عام ١٩٣٧، وتخريج أول دفعة عام ١٩٤٠، وأهمية الرياضات الفردية وضرورة أن يتولى الأساتذة المتخصصون من كليات التربية الرياضية مسئولية تدريب اللاعبين لتحقيق المراكز المتقدمة والتمثيل المشرف لمصر في الأولمبياد والبطولات المختلفة خاصة أن النشاط الرياضي في مصر يضم العديد من الاتحادات الرياضية وعددها ٥٨ اتحادا رياضيا، منها ٣٠ اتحادا اوليمبيا، و ٢٨ غير اوليمبي، و ١٤ لجنة باراوليمبية، كما دار النقاش أيضاً عن بعثة مصر الأوليمبية والتي شاركت بأولمبياد باريس الماضية وتحليلها من كافة الجوانب.