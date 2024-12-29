تشكيل لجنة لتلافي أي نواقص من المستلزمات الطبية بمستشفى المحمودية بالبحيرة

واصلت الدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة، جولتها المفاجئة اليوم بمركز ومدينة المحمودية، بتفقد مستشفى المحمودية المركزي لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وذلك بحضور الدكتورة رشا فوزي- مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات.

وخلال الزيارة، تفقدت المحافظ عددا من أقسام المستشفى، وصيدلية التأمين الداخلي ومخزن الأدوية ووحدة إذابة الجلطات والعناية المركزة، بالإضافة إلى مجموعة من العنابر، واطلعت على عدد من السجلات الطبية والإدارية الخاصة بالمستشفى.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بتشكيل لجنة فورية من إدارة المراجعة والحوكمة بمديرية الصحة، لمراجعة جميع أقسام المستشفى بالكامل من حيث مستوى النظافة، وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، والتأكد من مدى توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وإعداد تقرير مفصل بما تم للعرض بشكل فوري على محافظ البحيرة لاتخاذ اللازم.

كما استمعت المحافظ إلى عدد من المرضى والمترددين على المستشفى، وأكدت على ضرورة التعامل الفوري مع أي مشكلة أو شكوى والعمل على حلها.

وفى ختام الجولة وجهت محافظ البحيرة الوحدة المحلية باتخاذ إجراءات فورية لإزالة كافة الإشغالات والتعديات الواقعة خارج أسوار المستشفى، وإزالة أي معوقات قد تؤثر سلبًا على سير العمل داخل المستشفى، وذلك بهدف تأمين بيئة صحية وآمنة للمرضى والعاملين على حد سواء.