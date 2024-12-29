الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل بـ (150 مليون جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.