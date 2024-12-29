انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد الموافق 29/12/2024، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بقاعة سمينار الكلية، والذي تنظمه الكلية في الفترة من 29 الى 30 من شهر ديسمبر الجاري، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. والذي يهدف إلى التعريف بالأنشطة العلمية والخدمية التى تقوم بها كلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد سلامة استاذ القلب ومقرر المؤتمر، والسادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وبمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة.

وفى مستهل كلمته رحب الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور، للمشاركة في المؤتمر والذى يضم نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والمحاضرين المتخصصين بمختلف الجامعات ومستشفيات وزارة الصحة، للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية فى مختلف التخصصات من خلال طرح واستعراض كافة المستجدات الطبية والعلمية المهمة فى تشخيص وعلاج الأمراض ، مقدما الشكر والتقدير للجنة العلمية والتنظيمية للمؤتمر على جهودهم المتميزة فى إعداد المؤتمر،كما وجه الشكر للمتحدثين الرئيسيين والمشاركين والرعاة والضيوف، متمنياً للجميع الاستفادة القصوى من هذا اللقاء المتميز، مشيدًا بالتعاون المثمر والبناء بين الجامعة ووزارة الصحة، للمساهمة فى تطوير المنظومة الصحية تنفيذا لمبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية الطب البشري بالجامعة تهدف من تنظيم هذا المؤتمر إلى السعى نحو تحسين وتطوير مستوى الخدمات الصحية والطبية، وكذلك مستوى كفاءة مقدمى هذه الخدمات من الأطباء والممارسين وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين من خلال التواصل، وتبادل الخبرات ومواكبة المستجدات والتقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد جميع العاملين فى هذا المجال على تطوير مجال عملهم أكاديميا وعلاجيا، ومناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه المرضى والعاملين فى مجال الطب.

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كثيراً بالبحث العلمى وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة، لإلتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمى للوصول إلى الجديد، كما تحرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر وتنظيم المؤتمرات العلمية التى تهدف إلى مناقشة الجديد فى الأبحاث العلمية، لينعكس ذلك على طلاب الجامعة و خريجيها وطلاب الدراسات العليا، مشيدًا بما تبذله كلية الطب بالجامعة ودورها البارز خصوصا فى خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية.

وفي سياق متصل، ثمن الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، دعم إدارة الجامعة غير المحدود لكلية الطب البشري من خلال توفير كافة الاحتياجات والموارد اللازمة لها ودعم الباحثين بها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من إمكانياتها ومواردها في تطوير العملية البحثية والتكنولوجية بالكلية وكذلك تطوير البنية التحتية لها، لافتاً إلى دور الدولة المصرية في الاهتمام بهذا القطاع، ومؤكداً على دور كلية الطب البشري فى الارتقاء بالمنظومة الصحية بوجه عام سواء تشخيصياً أو علاجياً أو بحثياً، وهو ما جاء نتيجة للطفرة الكبرى التى حدثت بالكلية فى الآونة الأخيرة، وكذلك أهمية تطوير الأبحاث العلمية، وتوجيهها نحو التطبيق العملي الملموس، بما يخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً أن الهدف من المؤتمرات العلمية هو تناقل الخبرات في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة وإبراز دور الجامعة الفعال فى كافة المجالات، متمنيا الخروج بتوصيات ملموسة على أرض الواقع تخدم المجتمع الخارجي.

ومن جانبه استعرض الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب البشري بالجامعة، جهود الكلية وما شهدتها من تطوير وكذلك تطوير الجزء الإداري للكلية، مشيداً بالدور الفاعل للكلية في تطور الخدمات الصحية في مستشفيات جامعة كفر الشيخ، كما استعرض جهود أعضاء هيئة التدريس بالكلية المتميزة فى مجال البحث العلمى والنشر الدولى، وأضاف أن الكلية قد دأبت على عقد هذا المؤتمر بصفة دورية لاستعراض الجديد فى مجال الطب وذلك بهدف تبادل الآراء والخبرات الطبية بين الأساتذة المتخصصين من مختلف الجامعات المصرية.