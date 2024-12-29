محافظ القاهرة: مراكز الخدمة المطورة تُحدث نقلة نوعية في تيسير الخدمات

أشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إلى أن سوق اليوم الواحد بالجمالية يعد خامس أسواق اليوم الواحد بالعاصمة وسيعمل كل يوم أحد، مع وجود سوق فى آل رشدان بمدينة نصر، وآخر فى حلوان وثالث فى الأميرية وكلها تعمل يوم الجمعة، فى حين يعمل سوق عين شمس يوم السبت من كل أسبوع.

وأضاف محافظ القاهرة أن فكرة سوق اليوم الواحد تقوم على زيادة المعروض السلعي ، وتخفيض السعر ، مشيرًا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة وتقديم مختلف صور الدعم الممكنة لهم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أسواق اليوم الواحد أسهمت فى أن يكون المواطن شريك ورقيب على الأسواق بمقارنة التخفيضات التى يقدمها السوق بأسعار السلع فى المناطق المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الأحياء، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة فى كافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا للبيع بسعر الجملة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة ، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار .

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يوجد بالعاصمة ١٨ مركزا تكنولوجيا للخدمات التموينية، مشيرًا إلى أن الثلاثة مراكز التى تم افتتاحها اليوم تعد إضافة جديدة حيث تأتي ضمن خطة محافظة القاهرة للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء خاصة المناطق الأكثر إحتياجًا عن طريق انشاء مراكز تكنولوجية نموذجية تقدم الخدمات التموينية للمواطنين بشكل سهل وميسر وتحقيق الفصل بين مؤدى الخدمة ومتلقيها، وتحقيق مبدأ الشفافية بالإضافة إلى سرعة إنهاء المعاملات وتسهيل أداء الخدمة عبر شباك واحد والتواصل مع المواطنين بشكل حضاري وسريع.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه سيتم تطبيق هذا النموذج الحضارى من مراكز الخدمات التموينية علي مستوي جميع أحياء العاصمة لتقديم عدة خدمات من بينها استخراج البطاقات بدل الفاقد أو التالف، والخصم، والطلاق، وخصم الوفاة، والفصل الاجتماعي ، وتغير رقم المحمول .

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.