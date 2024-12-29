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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. سون يقود توتنهام لمواجهة وولفارهامبتون

توتنهام
توتنهام
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أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفرهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "توتنهام هوتسبير"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق توتنهام هوتسبير كالتالى:
حراسة المرمى: فراسر فورستر.
خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراغوسين، ديستيني أودوجي.
خط الوسط: يفيس بيسوما، رودريغو بيتانكور، أرشي جراي، بيرنان جونسون.
خط الهجوم: هيونج مين سون، دومينيك سولانكي، ديان كولوسيفسكي.
ويحتل فريق توتنهام المركز الـ 12 برصيد 23 نقطة، بينما يقع فريق وولفارهامبتون فى المركز الـ 17 برصيد 15 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

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