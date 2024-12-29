وزيرة التنمية المحلية: تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية قصوى

أشادت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بنموذج "سوق اليوم الواحد" الذي يتم تنفيذه حالياً في جميع المحافظات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها وعلي رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات القطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، وتقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لوزير التموين على هذه الفكرة الجيدة حيث يمثل نموذجاً ناجحاً لتوفير السلع بأسعار مناسبة وبدأت الحكومة التوسع فيها بمختلف المحافظات بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى دعم الحكومة لكافة المبادرات الخاصة بطرح السلع بأسعار مخفضة ، ضمن مساعي الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير كل السلع الضرورية للمواطن بأسعار الجملة والتصدي لأي ممارسات احتكارية للسلع الغذائية، مشيرة إلي أن الفترة الجارية ستشهد التوسع بصورة مستمرة في اقامة "سوق اليوم الواحد" بالعديد من المدن بالمحافظات المختلفة، على أن يتم تنظيمه على يومين وليس يوماً واحداً.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك متابعة دائمة من السادة المحافظين لملف توفير السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين ، لافتة إلى ان " أسواق اليوم الواحد " تعد نموذجًا جيدًا للتعاون بين الوزارت المختلفة بالحكومة والمحافظات والتعاون الجيد أيضاً مع القطاع الخاص والحكومة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات والمبادرات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الوزارات، مشيدة بجهود وزارة التموين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بما يواكب رؤية القيادة السياسية في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.