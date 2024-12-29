إنجازات قطاع البحث العلمي بجامعة حلوان

حققت جامعة حلوان خلال عام 2024، تقدمًا ملحوظًا في مجال البحث العلمي تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. وقد تركزت جهود الجامعة على تعزيز الإنتاج العلمي، وتطوير الشراكات البحثية مع المؤسسات المحلية والدولية، ودعم الابتكار والإبداع بين الباحثين. يعكس هذا الحصاد العلمي رؤية الجامعة الطموحة نحو الريادة البحثية والإسهام الفاعل في مواجهة التحديات المجتمعية والتنموية.

فقد فاز الدكتور محمد محمود القصاص أستاذ ورئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب بجامعة حلوان بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في العلوم الطبية ٢٠٢٤، وذلك عن مجمل أبحاثه في مجال أمراض الكبد وخصوصاً التدهن الكبدي وأورام الكبد.

فى حين فاز الدكتور أشرف محمود حسين العجيلي، الأستاذ بقسم الإدارة الرياضية، بمنصب أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، في خطوة تؤكد كفاءته وخبرته في المجال الرياضي، وفي سياق متصل، حصل الدكتور أشرف حافظ من قسم تدريب الرياضات الفردية على عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة.

في إطار دعم جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، لقطاع البحث العلمي وخلق مناخ محفز للمشروعات البحثية الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، قدم صندوق البحث العلمي التمويل لسبعة مشاريع بحثية.

وفى ضوء التطورات التكنولوجية وحرص الجامعة على المشاركة فى المؤتمرات الدولية شاركت المكتبة المركزية بجامعة حلوان متمثلاً فى الأستاذ أشرف إمام حافظ مدير عام الإدارة العامة للمكتبات فى المؤتمر الدولى تحت عنوان (المؤتمر الدولي للتوعية المعلوماتية - إفريقيا 2024 "ICIL Africa")

كما نظمت كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024

انطلق المؤتمر العلمي السابع للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مشيدا بدور المعهد القومي للملكية الفكرية، كما تم تكريم بعض خريجي المعهد من حملة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية.

كما نظم معمل توثيق بحوث أدب الأطفال بالمكتبة المركزية لجامعة حلوان مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان :"أدب الأطفال العالمي والتحديات المعاصرة والمستقبلية (محليا وعربيا وعالميا) "، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة

وشارك وفد من طلاب جامعة حلوان في فعاليات المؤتمر العلمي الثاني تحت عنوان "نحو تثقيف أمني مجتمعي مستدام"، والذي عقد بكلية الدراسات العليا في مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة

ونظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية السياحة والفنادق احتفالية عيد العلم، بعنوان البحث العلمي في السياحة والضيافة... من النظرية إلى التطبيق، وتهدف إلى تشجيع وتكريم العلماء والباحثين المتميزين، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في مختلف المجالات العلمية والإنسانية، وما حققوه من إنجازات علمية وبحثية في المحافل المحلية والدولية، وتأكيدًا لمكانة العلم والعلماء في الدولة المصرية.

فى حين نظمت كلية التربية الفنية المعرض الفني لمجموعة من الدارسين بالدراسات العليا بمعهد باندونج ومجموعة من طلاب الماجستير بكلية التربية الفنية وكان المعرض يحمل عنوان (حكايات ما وراء الحدود)، وقد تنوعت الأعمال الفنية في مجال التصوير والخرف .

كما نظمت جامعة حلوان حفل تخرج طلاب برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي INEMA بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا وذلك في إطار دور الجامعة لدعم التعليم المتميز وتبادل الخبرات التعليمية والثقافية.

وشهدت كلية العلوم جامعة حلوان افتتاح المدرسة الشتوية للرياضيات لشباب الباحثين تحت عنوان معادلات اويلر للسوائل القابلة للانضغاط التى تنظمها اللجنة الوطنية للرياضيات بأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع الجمعية المصرية للرياضيات باستضافة من قسم الرياضيات كلية العلوم جامعة حلوان.

هذا و قد أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها مسابقة "فكرتك شركتك" النسخة الثالثة لمسابقة دعم الابتكار تحت عنوان " حلوان تبتكر" برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والباحثين على تقديم حلول وأفكار تكنولوجية وعلمية مبتكرة تساهم في ربط البحث العلمي بالصناعة وحل مشاكل المجتمع والصناعة.

وفي إطار سلسلة الندوات وورش العمل من أجل تحسين التصنيف العلمي لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع تصنيف الجامعة بين الجامعات المصرية والعالمية، انطلقت ورشة العمل الثانية التي تنظمها وحدة التصنيف الدولي بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي بجامعة حلوان، وذلك بكلية الفنون التطبيقية تحت عنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي.

وفي إطار تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، استضافت جامعة حلوان وفد جامعة سابينزا الإيطالية، بتنظيم من مكتب العلاقات الدولية، ومن المقرر أن يعقد الوفد خلال فترة تواجده ورشة عمل متخصصة لمجموعة من الطلاب والباحثين بجامعة حلوان، تتمحور حول موضوع أمراض السمنة وسبل الوقاية منها، كجزء من المشروع البحثي المشترك بين جامعتي حلوان وسابينزا الإيطالية.

كما نظم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان - في إطار دوره الاستراتيجي لتعزيز التعاون الدولي وإتاحة الفرص للطلاب والباحثين - ندوة تعريفية بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاءت الندوة تحت عنوان "برامج التمويل المختلفة من السفارة الأمريكية"، وتهدف إلى تعريف المشاركين بفرص التمويل والدعم المتاحة من السفارة الأمريكية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي.

ذلك بالاضافة إلى تنظيم المكتب ندوة المنح الممولة من الحكومة البريطانية لعام 2025-2026 "، بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة British Council ، وذلك في إطار أنشطة مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في التعاون الدائم مع الهيئات المانحة المختلفة، حيث تهتم جامعة حلوان بشكل موسع بالمنح الدراسية التي تساهم في رفع مستوى باحثيها ورفع تصنيف جامعة حلوان لما لها من أهمية كبيرة في اكساب الخبرات الأكاديمية والعلمية والعملية للباحثين .

فى حين نظم مجمع الإبداع والبحث العلمى بجامعة حلوان ندوة بعنوان (الفن والتسويق: بناء جسر النجاح من الإبداع إلى السوق)، لطلاب وطالبات الفرق النهائية والفرقة الثالثة بكليات (التربية الفنية، الفنون الجميلة، التربية الموسيقية) وذلك بكلية الفنون الجميلة ، حيث هدفت الندوة إلى تعريف الطلاب كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى أعمال فنية ملموسة، ومعايير النجاح في العمل الفني وكيفية قياسه وتطويره، والتحديات التي يواجهها الطلاب فى الوصول إلى الإبداع والعمل الفني والتسويق، تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي واكتشاف أساليب جديدة في العمل الفني.

كما نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بجامعة حلوان ورشة عمل عن كيفية الحصول على وظيفة ، وهدفت هذه الورشة إلى تعريف الطلاب كيفية عمل سيرة ذاتية مهنية ، ومعرفة اماكن العمل بمصر ، وعمل حساب شخصى على موقع لينكد ان ، والتحضير جيدا لمقابلات العمل .

نظمت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان ورشة عمل متخصصة بعنوان "السمات اللغوية الأساسية لكتابة البحث العلمي باللغة الإنجليزية"، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة الفعاليات التي تنظمها وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، بهدف تعزيز مهارات الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال النشر العلمي الدولي.

هذا وقد أعلنت جامعة حلوان عن أسماء الفائزين بجوائز الجامعة للتميز للعام الأكاديمي 2023/2024 والتي تشمل الجائزة التقديرية، وجائزة التفوق العلمي، والجائزة التشجيعية، وجائزة الرواد، وجائزة شخصية العام، وجائزة أفضل الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه.

وقد فاز الدكتور سمير جابر أستاذ الشبكات والأمن السيبراني بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة بحلوان جامعة حلوان ورئيس قطاع تنمية الأمن السيبراني بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، بمنصب نائب رئيس اللجنة الدراسية 17 المعنية بأمن المعلومات بالاتحاد الدولى للاتصالات .

كما نظمت وحدة التصنيف الدولي، بالتعاون مع وحدة الدعم والبحث العلمي ورشة عمل بعنوان كيف تحسن تصنيفك العلمي في قاعدتي بيانات Scopus, WOS.

واستضافت كلية التربية الفنية جامعة حلوان السيمنار الدولي للتربية الفنية ضمن فعاليات المشروع الدولي "عالم التعليم العالي بشكل مختلف" (WHEd) وهي ضمن مبادرات التعلم المدمجة.

كما نظم مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) بجامعة حلوان ورشة عمل بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي التابع له، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم مع شركة "Keys Recruiters" ، كما نظم المركز مع مجمع الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة (الفكرة من البحث إلى التطبيق الصناعي: توجيه مشاريع التخرج لخدمة الصناعة).

كما نظم المكتب أيضاً بالتعاون الإبداع والبحث العلمي بجامعة حلوان ندوة (الفكرة من البحث إلى التطبيق الصناعي: توجيه مشاريع التخرج لخدمة الصناعة) ، حيث أن الجامعة تبذل جهودا حثيثة لتقليص الفجوة بين المؤسسة الأكاديمية والقطاع الصناعي، وذلك من خلال استكشاف فرص التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التطبيقية، كما تحرص الجامعة على تشجيع طلابها للتقدم للحصول على المشروعات البحثية من مختلف المصادر، سواء كانت الجامعة نفسها أو أكاديمية البحث العلمي أو غيرها من الجهات المانحة.

وانطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، تحت عنوان "مكافحة الفساد والتكنولوجيا الحديثة"، والذي نظمته كلية الحقوق بجامعة حلوان، كما انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان " الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 " وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي.

ونظمت كلية علوم التغذية بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والتغذية العلاجية"، وتعد هذه الندوة هي أولى ندوات كلية علوم التغذية بعد انشائها واستقبالها لأول دفعة طلابية ، ونظمت ندوة القيمة الغذائية لزيت النخيل وتطبيقاته الغذائية، وتناولت الندوة استعراض شامل لمحتواه من الفيتامينات والمعادن والأحماض الدهنية، مع إبراز أهميته كمصدر حيوي للطاقة والفيتامينات الذائبة في الدهون

وعقدت ندوة "نحو مستقبل أفضل في ظل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني" ضمن إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان"، حيث نظمت الندوة لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية وفريق أمانة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المكتبة المركزية بالجامعة.

وفي إطار عقد الشراكات وتوطيد العلاقات مع الجهات المختلفة وقع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية والتي يمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية .

كما وقعت جامعة حلوان وهيئة قضايا الدولة بروتوكول تعاون مشترك بهدف تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي بين المؤسستين.

وقد وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والأستاذ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية مذكرة تفاهم مشترك بهدف تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين.

كما وقعت جامعة حلوان ويمثلها الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع البورصة المصرية ويمثلها الأستاذ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، و يعزز هذا التعاون التكامل بين البحث العلمي والتطبيق في العديد من المجالات بما يسهم في تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل.

ووقعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات ، حيث يسهم البروتوكول فى تبادل الخبرات والاستشارات الفنية والعلمية لدى الطرفين، وتعظيم الاستفادة من المعامل البحثية التابعة للجهتين وإعداد كوادر علمية .

وفى إطار التعاون الاكاديمى وتبادل الخبرات ، وقّع الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة أوروبا بألمانيا بحضور بروفيسور موريتس فان رويجن، رئيس الجامعة ، حول تفعيل البرامج المشتركة بين الجامعتين، فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة، والذكاء الاصطناعي، والفنون بنظام الدرجات المشتركة ، كما وقع الدكتور السيد قنديل مذكرة تفاهم مع جامعة الجلفة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

وايضا وقع الدكتور السيد قنديل بروتوكول تعاون مع جامعة مايو برئاسة الأستاذ ناجح جلال رئيس الجامعة، لتعزيز وتوثيق روابط التعاون والعلاقات فى مجال العلوم والتعليم والثقافة، والمجال الطبي بهدف نقل المعرفة وتعزيز فرص التبادل العلمي والثقافي والأكاديمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل بروتوكول تعاون مع جامعة مارا التكنولوجية بماليزيا ممثلة في كلية الصيدلة، ويأتى ذلك رغبة من الطرفين في توثيق روابط التعاون والعلاقات في مجال العلوم والتعليم والثقافة ومن أجل تمكين التواصل الدولي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

ووقّع الدكتور السيد قنديل، مذكرة تفاهم مشتركة مع جامعة هامك الفنلندية، وفي مجالات حيوية تشمل تكنولوجيا التعليم، الهندسة الحيوية، والتأهيل والتدريب الفني.

كما جدد الدكتور السيد قنديل بروتوكول التعاون المشترك مع الجامعة المصرية الصينية، برئاسة الدكتورة رشا محمد سعيد الخولي رئيس الجامعة لتوثيق روابط التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات.

وقد قعت جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لتقديم الدعم المالي للطلبة الفلسطينيين المسجلين بالجامعة، يهدف البروتوكول إلى تغطية المصروفات الدراسية المتأخرة والمستحقة للعام الأكاديمي 2024/2025 لـ 40 طالبًا فلسطينيًا.

وفي خطوة جديدة لتعزيز التعاون بين جامعة حلوان ومركز بحوث وتطوير الفلزات، تم توقيع ملحق بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين

كما قام الدكتور السيد قنديل رئيس مجلس إدارة النادي توقيع بروتوكول تعاون بين نادي جامعة حلوان وشركة يو إف سي (UFC) جيم مصر للرياضة برئاسة المهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة ، وكما قام بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة CMDS لإدارة المجتمعات وتطوير الخدمات برئاسة المهندس أحمد علي مرغني رئيس مجلس إدارة الشركة، لإنشاء ملعب اللياقة البدنية CrossFit وذلك بهدف التعاون في الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان ، وقد شهد توقيع البروتوكولات وزيرى التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة ، وذلك على هامش افتتاح نادي جامعة حلوان.

ووقعت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بروتوكول تعاون و "آي صاغة" لتجارة الذهب والمجوهرات لتسويق أعمال الطلاب والخريجين من الحلي والمجوهرات عبر منصتها، وتضمن البروتوكول توفير فرص تدريبية للطلاب بقسم المنتجات المعدنية والحلي، وفرص لتوظيف الخريجين، كما وقعت الكلية بروتوكول تعاون مع المؤسسة العربية لعلماء الشباب وذلك في ضوء تفعيل دور وحدة التطوير والبحوث بكلية الفنون التطبيقية والشراكة مع مؤسسات علمية ذات صلة بتطوير الصناعة.

بينما وقعت كلية الصيدلة بجامعة حلوان اتفاقية تعاون مع شركة براند أحد الشركات المصرية الرائدة في صناعة مستحضرات التجميل من النباتات العطرية والمصادر الطبيعية.

كما وقعت كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان بروتوكول تعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب بهدف تقديم برنامج تدريب عملي ممنهج لطلبة قسم إدارة عمليات الطيران.