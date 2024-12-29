حصاد جامعة حلوان في قطاع شئون التعليم والطلاب

شهد عام 2024 تطورًا ملحوظًا في قطاع شئون التعليم والطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في مختلف المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز تجربة الطلاب داخل الحرم الجامعي وخارجه. وحرصت الجامعة، على تحقيق رؤية متكاملة ترتكز على الابتكار والتطوير.

حيث افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، معرض الابتكارات ومشاريع التخرج السنوي السادس تحت شعار "مستقبل مصر"، الذي نظمته أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وذلك ضمن مبادرة هنسوقلك التي أطلقتها الأسرة.

وشهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وقامت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان بمناقشة مشروعات تخرج طلاب برنامج الإعلان الرقمى بالكلية وجاءت المشروعات تحت مظلة الوزارات المختلفة وضمن مبادرات الدولة نحو حياة كريمة.

وقد أعلنت إدارة الجوالة والخدمة العامة بجامعه حلوان عن نتيجة مسابقة المعرض الكشفي الفنى لجوالة كليات جامعة حلوان، وهدفت المسابقة إلى صقل وتنمية المهارات الكشفية والفنية لدى طلاب نشاط الجوالة وتبادل المهارات والخبرات وبث روح التعاون وتوطيد أواصر الصداقة.

استطاعت جامعة الفوز بالمركز الأول والثانى على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين فى تايلاند بمعرض بانكوك الدولى للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا (IPITEX-2024).

واستطاع فريق أنجاد طلاب كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان الفوز بالمركز الأول والثاني على مستوى العالم خلال فعاليات يوم المخترعين في تايلاند بمعرض بانكوك الدولي للملكية الفكرية والاختراع والابتكار والتكنولوجيا .

وفازت الجامعة بالمركز الأول في النسخة الخامسة من مسابقة رالي السيارات الكهربائية مصر ، حيث حقق فريق كلية الهندسة بالمطرية المركز الأول في كل من مسابقة حساب التكاليف وخطة التصنيع، أفضل تصميم سيارة، سباقات الديناميك، الجائزة الكبرى كأفضل فريق في جامعة مصرية.

كما تميز فريق Helwan Tech Racing بكلية التكنولوجيا والتعليم بحصوله على المركز الأول عام في الكونسبت تراك.

وفي إنجاز جديد، حققت الجامعة تفوقًا ملحوظًا في مسابقة قادة الأنشطة الطلابية" التي نظمتها مؤسسة شباب القادة بالجامعة الأمريكية، حيث فازت بالمركز الأول في مجالي البيئة والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا والابتكار.

وحقق فريق "Rehydro" من كلية الهندسة بالمطرية، جامعة حلوان، إنجازاً بارزاً بفوزه بالمركز الأول في ملتقى الإبتكارات ومشروعات التخرج 2024، الذي نظمته لجنة الشباب والتواصل بنقابة المهندسين المصرية.

وقد وحقق فريق "إيناكتس" جامعة حلوان إنجازاً مميزاً ضمن 4 فرق مصرية في مسابقة "إيناكتس" العالمية لريادة الأعمال لعام 2024، حيث حصل الفريق على مراكز متقدمة بين أفضل 12 فريقاً عالميًّا على مستوى إفريقيا، وذلك من خلال مشروعي إعادة التدوير، وفاز الفريق بالمركز السابع في المسابقة الدولية التي أقيمت في كازاخستان بمشاركة جامعات من 33 دولة.

كما شاركت الجامعة بتميز في معرض الابتكارات العلمية 2024، الذي أقيم في جامعة بنها تحت عنوان "تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، تحت شعار "ماراثون جامعة بنها للابتكارات 2024"، ومثّل جامعة حلوان فريقان من كلية الهندسة: فريق "Oracle" وفريق "SDS Team".

كما شارك فريق HUM التابع لكلية الهندسة بجامعة حلوان في المسابقة العالمية SDC التي ينظمها معهد أبحاث هندسة الزلازل (EERI) بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمكن من تحقيق المركز الثالث في مسابقة التصميم المعماري، متفوقًا على 46 جامعة من جميع أنحاء العالم. كما نجح في تحقيق المركز الثالث في استخدام احد أجهزة التخميد لحمل الزلزال.

وفي إطار مشاركة جامعة حلوان في الملتقى الثقافي لجامعات القاهرة الكبرى، الذي أقيم بجامعة القاهرة، حصدت الجامعة عددًا من المراكز الأولى في مختلف الفعاليات والمسابقات.

وحقق طالبان من جامعة حلوان إنجازاً متميزاً في مسابقة "تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" التي أقيمت مؤخراً في دبي، وتمكن قائد فريق Online Wiz U، من تحقيق المركز الثاني عربياً ، كما تأهل للنهائيات فريق SDS .

وتأهلت جامعة حلوان للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "عباقرة الجامعات" على قناة القاهرة، حيث شاركت الجامعة في التصفيات التمهيدية للمسابقة وتمكنت من التأهل إلى دور الـ16

وتأهل فريق كلية الحقوق جامعة حلوان في مسابقة مركز التحكيم التجاري السعودي الدولية، وذلك بعد الفوز في العديد من الجولات في المسابقة التي تنافس فيها ١٣٤ فريقا وأصبح من ضمن ٣٢ فريقا الأولى، المدعوة من المركز للسفر للملكة العربية السعودية في الفترة من ٣ -٧ مارس لحضور فعاليات أسبوع التحكيم التجاري المنظم من قبل المركز وذلك بالتعاون مع جامعة East Anglia ببريطانيا.

هذا وحصدت الطالبة علياء إبراهيم عبد الجواد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الميدالية البرونزية في المسابقة القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية للطالب والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم.

ونجحت جامعة حلوان في تحقيق إنجاز جديد على الساحة الرياضية العالمية، حيث تمكنت طالبتان من منتخب الجامعة للزعانف من الحصول على ميداليتين متميزتين في بطولة العالم للجامعات التي أقيمت في كولومبيا،فحصلت الطالبة بسملة صبحي من كلية التربية الرياضية على الميدالية الفضية في سباق تتابع 4 × 100 زعانف مزدوجة، فيما حققت الطالبة ندا مجدي من كلية التجارة وإدارة الأعمال الميدالية البرونزية في سباق 400م مونو.

كما حصلت الجامعة على المركز الأول فى المهرجان الرياضي الثاني لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى بجامعة بنها ويعكس هذا الفوز جهود الجامعة في رعاية المواهب الرياضية

وفازت بالمركز الأول في المهرجان الرياضي الأول لذوي الهمم لجامعات الدلتا وأقاليم القاهرة الكبرى، والذي أقيم في جامعة بنها، حيث حصد فريق الجامعة سبع ميداليات ذهبية، ميداليتان فضية، وأربع ميداليات برونزية.

كما حصدت البطلة اشرقت إسماعيل، بطلة منتخبنا الوطني للجمباز الترامبولين والمعيدة بقسم تدريب التمرينات الإيقاعية والجمباز الفني، المركز الثالث والميدالية البرونزية في نهائيات منافسات الفردي آنسات بالبطولة الإفريقية لعام 2024 التي أقيمت في تونس.

وحققت الطالبة لجين محمد إبراهيم من كلية التجارة (BIS) بجامعة حلوان، ولاعبة الوثب العالي لمنتخب الجامعة ومنتخب مصر، إنجازًا جديدا بحصولها على الميدالية الفضية في بطولة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد فوزها بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي في البطولة العربية

وقد فازت جامعة حلوان بالمركز الأول في أولمبياد الفتاة الجامعية بالإسكندرية بعد حصولها على المركز الاول طائرة ومركز أول خماسي قدم والثانى 100 متر عدو والثاني دفع الجلة والتانى 50 متر سباحة والثالث الوثب الطويل والثانى تنس الطاولة.

كما حصدت الجامعة ثلاث ميداليات في بطولة الرماية مسدس المقامة بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية. وكانت نتائج الجامعة متميزة، حيث حققت المركز الأول العام على مستوى فرق الطالبات، وأيضا حققت مراكز متقدمة فى النتائج الفردية.

والجدير بالذكر فوز الطالب يوسف احمد يوسف عيسى إسماعيل بكلية الآداب بمنصب رئيس الاتحاد ، والطالبة الطالب ايمان اشرف بكلية الفنون التطبيقية بمنصب نائب رئيس الاتحاد .

وقد حقق الطالب محمد هاني كمال، المقيد بالفرقة الأولى بكلية الطب جامعة حلوان المركز الثاني على مستوى الوطن العربي في مسابقة Arab IOT & AI Challenge، التي أقيمت في دبي متفوقاً على أكثر من 150 فريقاً مصرياً و26 فريقاً من 13 دولة عربية.

وحقق أيضاً هاشم إبراهيم، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، إنجازاً دولياً متميزاً بحصوله على جائزة أفضل مشروع مقدم في المجال الثقافي خلال منتدى صناع الإعلام بروسيا، الذي أقيم في مدينة كالينينغراد .

وأعلنت كلية الهندسة بحلوان عن تنظيم مسابقة Robosoccer بالتعاون مع تيم Pharaohs ، حيث تتضمن المسابقة مباراة بين روبوتين في ملعب كرة، حيث يتنافسان على تسجيل الأهداف.

وأعلنت جامعة حلوان عن إطلاق مسابقة فنية وثقافية جديدة تحت عنوان "الفن يحارب الفساد"، وذلك بتنظيم من إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وتشمل المسابقة عدة مجالات فنية وأدبية، حيث تتضمن الفنون التشكيلية بالإضافة إلى مجال الشعر بفرعيه الفصحى والعامية، على أن تعبر الأعمال المقدمة عن أنواع وطرق مكافحة الفساد.

كما حققت جامعة حلوان إنجازًا رياضيًا جديدًا في البطولة العربية تحت 20 سنة لألعاب القوى التي أقيمت في مصر، حيث فازت الطالبة لجين محمد إبراهيم بالفرقة الأولى بكلية التجارة وإدارة الأعمال (BIS)، بالميدالية الفضية في مسابقة الوثب العالي وتأهلت لبطولة البحر المتوسط.

وقد حصد فريق جامعة حلوان المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي)، وذلك خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية.

هذا وقد حققت جامعة حلوان إنجازا مشرفا في بطولة الكونغ فو ضمن مسابقات بطولة الشهيد الرفاعي 51، حيث حصلت الجامعة على إجمالي 22 ميدالية، حيث حقق الطلاب إنجازا رياضيا مشرفا فحصلوا على 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و6 ميداليات برونزية.

واستطاع فريق جوالة جامعة حلوان، تحقيق المستوى الأول في جميع الانشطة بالدورة الكشفية القمية الـ ٣١ للجامعات المصرية التي أقيمت بجامعة طنطا، وبمشاركة ١٣ جامعة مصرية، في لقاء دوري يجمع جوالة الجامعات المصرية، ويمارس فيه الطلاب كل الأنشطة المتنوعة من المجالات الثقافية والفنية والرياضية والدينية والاجتماعية بالإضافة للكشفية الإرشادية والخدمة العامة وتنمية المجتمع والتطلع للقيادة.

وقد أعلنت جامعة حلوان عن انطلاق الموسم الثاني لمسابقة انت النجم لإكتشاف المواهب بالجامعة، وتنوعت مجالات المسابقة منها مجال الفنون التشكيلية، الموسيقى والغناء، المسرح، ومجال المسابقات الثقافية، بجانب مجال الفنون الأسرية.

كما أعلنت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة لطلاب الأسر الطلابية، حيث شارك ٣٠ طالب وطالبة من طلاب الاسر الطلابية من ١٥ كلية من كليات الجامعة.

فى حين وافقت جامعة حلوان على تمويل مشروع تحويل سيارة فولكس ملاكي تعمل بالوقود إلى سيارة تعمل بالطاقة الكهربائية.

وايضا أطلقت الجامعة المرحلة الثالثة من مشروع تشغيل 1000 طالب للعام الثاني على التوالي تحت شعار "صنع في جامعة حلوان"، حيث يركز المشروع على إعادة تدوير الأخشاب غير المستخدمة في الكليات، وتم عرض نماذج إعادة التدوير لطلاب مشروع التشغيل.

وفي إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز الأنشطة الطلابية، قام وفد من طلاب الجامعة بزيارة إلى الكلية الجوية، وعبر الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، والتي أتاحت لهم فرصة الاطلاع على إحدى أهم المؤسسات العسكرية في مصر.

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في لقاء رياضي مع الكلية الجوية، تضمن اللقاء عدة منافسات رياضية شارك فيها طلاب الجامعة في مختلف الألعاب التي شملت كرة القدم والكرة الطائرة وتنس الطاولة والبولينج، ويأتى ذلك في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء إنسان.

فى حين شارك وفد طلابي من جامعة حلوان في المعسكر التوعوي لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، والذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بوزارة الشباب والرياضة الذي استضافته المدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

وبحضور فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، انطلقت فعاليات ندوة "الخطاب الديني وبناء الوعي لدى الشباب" التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية.

ونظم مركز التميز لذوي الإعاقة بجامعة حلوان بالتعاون مع إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب، الفوج العاشر من المعسكر الطلابي "أبطال من دهب" بمعسكر الجامعة الدائم بمرسى مطروح، ويستهدف الطلاب المتفوقين علميًا والمتميزين في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وشارك طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان بمسابقة إبداع ١٢ التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في مسابقة العزف الجماعي والعزف المنفرد، جاءت مشاركة الطلاب نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية والدعم الدائم للطلاب لتنمية مواهبهم.

كما أشادت لجنة التحكيم بتألق طلاب جامعة حلوان في عروضهم في مجال الفنون الشعبية بمهرجان إبداع الموسم الثاني عشر 2024 على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، والذى عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما تم بدء فعاليات مشروع "أعرف نشاطك وكمل هوايتك للأنشطة الطلابية" الذي أطلقته الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان، إلى جذب الطلاب للانضمام للأنشطة الطلابية المتنوعة وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.

هذا وقد شهدت كلية السياحة والفنادق احتفالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، وقد تم تسليط الضوء على أهمية تعزيز الوعي السياحي على المستوى الدولي ، كما استضافت الكلية المهرجان السياحي الأول للأطفال "ذو الطابع التراثى "، واشتمل المهرجان على فقرات متنوعة .

وشارك طلاب جامعة حلوان في حفل افتتاح البطولة العربية العسكرية للفروسية، بحضور السيد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وقد تمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف العقيد عماد حمدي إبراهيم مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة.

كما أجرى الفنان طارق دسوقي زيارة للمعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، والذي نظمته إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وأشاد بالأعمال الطلابية بالمعرض.

نظمت إدارة الأسر الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب في جامعة حلوان المهرجان التنشيطى للأسر الطلابية لكليات الجامعة، ويتضمن المهرجان مجموعة متنوعة من الأنشطة والمجالات، تشمل الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية والعلمية، بالإضافة إلى المعسكرات والخدمة العامة وصحف الحائط.

نظمت إدارة الجوالة بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان كرنفالاً، احتفالاً بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بمشاركة 15 كلية من كليات الجامعة.

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان بالتعاون مع مركز التميز للطلاب ذوي الاعاقة فعاليات مبادرة (تمكين) للتوعية بالخدمات وحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الهمم، وتتمثل فى مجموعة من اللقاءات وورش العمل.

هذا وقد نظمت إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة المعرض العام للفنون التشكيلية والأسرية الـ ٤٨، بمشاركة 10 كليات، وضمت المسابقة على أكثر من 550 عملا فنيا وتنافس الطلاب على 72 جائزة موزعة بالتساوي 36 جائزة للمتخصصين و 36 جائزة لغير المتخصصين.

واحتفالا بذكرى نصر أكتوبر العظيم، قام وفد من طلاب جامعة حلوان بزيارة إلى بانوراما حرب أكتوبر، تأكيدا علي أهمية مشاركة الطلاب في مثل هذه الفعاليات الوطنية.

كما اهتمت قيادات جامعة حلوان بتنمية روح الانتماء الوطني وتوعية الشباب بأهمية ودور القوات المسلحة في حماية وتأمين حدود مصر، تم اليوم بالتنسيق مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري زيارة طلاب جامعة حلوان إلى قاعدة شرق بورسعيد البحرية حامية شرق البحر المتوسط

كما شارك وفد من طلاب جامعة حلوان في زيارة إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرق صروح التدريب العسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتابع الطلاب عرضًا لفيلم تقديمي عن الأكاديمية، كما التقطوا صورة تذكارية أمام مبنى قيادة الأكاديمية، وتجولوا في ميادين الفروسية واللياقة البدنية وزاروا القبة السماوية.

وفى إطار اهتمام الجامعة بجميع الأنشطة الخاصة بالطلاب ، شاركت الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمجموعة واسعة من الأنشطة والمشروعات المتنوعة، يأتي هذا في إطار بناء الجمهورية الجديدة وتنفيذاً للتوجهات الرئاسية للتنمية البشرية، وانطلاقاً من دورها ومسؤوليتها في إنجاح هذه المبادرة، حيث تقدم الجامعة خدمات مجتمعية داخل الحرم الجامعي وخارجه في المناطق المحيطة، مستهدفة جميع فئات المجتمع.

وأطلق طلاب برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام بكلية الهندسة بالمطرية، برعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مشروع متقدم في مجال إدارة المشروعات لتطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء (BIM) في مشروعات التشييد والبناء.

وشهدت قاعة حسن حسنى بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وياتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، ويهدف إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية.

وفى إطار جهود جامعة حلوان لإثراء الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة حول الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المحلية ودور الشباب المصري في مواجهتها وانجازات الجمهورية الجديدة ۲۰۳۰ ، لذا فقد تضمنت خطة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب وبالتعاون مع إدارة التربية العسكرية بالجامعة، تنظيم ندوة بعنوان الأزمة الاقتصادية وانجازات الجمهورية الجديدة حاضر بها الفنان طارق دسوقى

وشارك طلاب جامعة حلوان في الندوة التثقيفية لوزارة الدفاع رقم (٤٠) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.