29 يناير.. الحكم على المتهمين باختلاس 2 مليون جنيه من إحدى الشركات الخاصة

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، الحكم على المتهمين باختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة في منطقة المعادي إلى جلسة 29 يناير للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت لهما تهمة الاختلاس في منطقة المعادي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14485 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 2687 لسنة 2024 كلي جنوب القاهرة ، تفاصيل الواقعة، حيث قام المتهمان «أحمد.ع»، «أحمد.ص»، بإختلاس مبلغ مالي من إحدى الشركات الخاصة، امتنعوا عن تسديد مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه، واثناء تفتيش أحد مسؤولي الشركة، وجد عجزا في مبالغ مالية، وخلال التتبع وجد أن المتهمين بحيازتهما المبلغ وتم ابلاغ الشرطة والقبض على المتهمين وبمواجتهما أقرا بارتكابهما الجريمة.