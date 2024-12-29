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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازته بـ9 كيلوات من مواد المخدرة بمدينة بدر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم بالاتجار بالمواد المخدرة  في منطقة بدر.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات ووجهت له الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة بدر

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6374 لسنة 2024 جنايات بدر، والمقيدة برقم 2000 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة ، بدأ المتهم «عاصم.م» صاحب محل عطارة ، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة حيث عثروا بحيازته كمية 9 كيلو من المواد المخدرة عثروا ذلك اثناء تواجدة داخل محل العطارة، وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة منطقة بدر السجن المشدد