الأمين العام للبرلمان العربي يلتقي رئيس جامعة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

التقى المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، اليوم، الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البرلمان العربي وجامعة القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، قدم الأمين العام للبرلمان العربي التهنئة لرئيس جامعة القاهرة بمناسبة توليه هذا المنصب الهام، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد وتحقيق مزيد من الإنجازات خدمةً للعمل الأكاديمي والبحثي.

وتناول اللقاء مناقشة أطر التعاون المختلفة، حيث تم استعراض سبل توسيع نطاق بروتوكول التعاون المبرم بين البرلمان العربي وجامعة القاهرة ليشمل مجالات البحث والدعم الفني وتقديم المشورة العلمية في المجالات المختلفة.

كما ناقش الجانبان إمكانية استفادة البرلمان العربي من خدمات مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعة القاهرة، والاستعانة بخبرات الخبراء والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بعمل البرلمان.

كما شملت النقاشات أيضًا بحث إمكانية التعاون في تنظيم دورات تدريبية مشتركة بين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي وجامعة القاهرة، بما يسهم في تعزيز المهارات البرلمانية وتطوير الكوادر في مجال العمل البرلماني.



وأكد الأمين العام للبرلمان العربي حرص البرلمان على تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تضم طلبة من مختلف الدول العربية، مما يجعلها شريكًا استراتيجيًا في تحقيق الأهداف المشتركة.