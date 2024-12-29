قلبي اختار.. شذى حسون تغني باللهجة المصرية بتوقيع بتول عرفة

طرحت الشركة المنتجة لأغنية شذى حسون الجديدة ، برومو كليب أغنيتها الجديدة، باللهجة المصرية، "قلبي اختار"، بتوقيع المخرجة بتول عرفة، والمقرر طرحها بداية العام الجديد، وهو الكليب الذي يسجل أولى أعمال المخرجة بتول عرفة في 2025، من كلمات مؤمن راجح وألحان وتوزيع مودي منير.

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ومن جانبها قالت المخرجة بتول عرفة، إن الكليب يأتي ضمن مشروع مجموعة الكليبات التي تقدمها بتول عرفة مع المنتج فهد الزاهد، والتي تلقي الضوء على محافظات مصر وأجمل الأماكن الأثرية والسياحية والثرية بصور بصرية متميزة، حيث تم تصوير عدد من مشاهد الكليب على النيل وفي قصر عائشة فهمي بالزمالك.

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام 2024 ، مسرحية "حاوريني يا كيكي" بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وتأليف هانى الطمبارى، وهي المسرحية التي قدمتها بعد النجاح الذي حققته من قبل في 3 عروض مسرحية، وهم "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومنهم ميرهان حسين، و العرض المسرحي "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي.

أما في مجال الكليبات فقدمت، كليب هايدي موسى "لسه صبية" وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين " مع معز علي، إضافة إلى كارول سماحة و شذى حسون و خالد سليم و محمد نور ورانيا يوسف، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.