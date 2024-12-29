رئيس جامعة الأقصر: نسعى لدعم ملف البحث العلمي والارتقاء بمستوى خدمة المجتمع

أكدت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، أن الدولة بحاجة لتعزيز بيئة البحث العلمي وربط مخرجاته بخطط التنمية والتطبيق الفعلي في شتي المجالات؛ مشيرة إلى أن جامعة الأقصر، لم ولن تدخر جهدًا في دعم ملف البحث العلمي والارتقاء بمستواه وتعظيم الاستفادة منها في خدمة المجتمع.

مؤتمر الاستثمار في البحث العلمي

رئيس جامعة الأقصر تشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين تحالف إقليم جامعات جنوب الصعيد بسوهاج

جاء ذلك على هامش حضور رئيس جامعة الأقصر، مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، حيث تم توقيع بروتوكولات للتعاون بين تحالف إقليم جنوب الصعيد ويشمل جامعات (سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، أسوان، الغردقة، جامعة ميريت) و(مؤسسة ساعد، ومؤسسة انروت للتنمية)، بحضور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور لؤى سعد الدين، رئيس جامعة أسوان، والدكتور محفوظ عبدالستار رئيس جامعة الغردقة، والدكتورة سوسن مرسي رئيس جامعة ميريت.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتخذت خطوات جادة للتشجيع على الاهتمام بمخرجات البحث العلمي القابلة للتطبيق، باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق التكامل والتعاون العلمي والبحثي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مشيرًا إلى أنه توجد علاقة وطيدة بين الاستثمار في البحث العلمي والتنمية الاقتصادية، فتوجيه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية يؤدي إلى تحقيق عائد اقتصادي مرتفع، مما يحوله إلى منتج استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الوزير، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تهيئة بيئة محفزة للاستثمار في التعليم العالي وتوفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة، بالإضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التي تدعم هذا الاستثمار، وتقديم الحوافز المناسبة للمستثمرين، إلى جانب دعم تنوع مؤسسات التعليم الجامعي التي تشهد التنوع غير مسبوق في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تتنوع منظومة التعليم العالي لتشمل (جامعات حكومية وجامعات أهلية، وجامعات خاصة، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية)، بالإضافة إلى المعاهد وجامعات باتفاقيات دولية وإطارية وقوانين خاصة.

حضر مؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج، رؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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