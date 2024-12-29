بارد نهارا وأمطار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس غدا الإثنين

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل للدفىء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء وشديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الصحراء الغربية.

كما يشهد طقس غدا الأثنين، أمطار متوسطة إلي غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وتمتد الى القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية 17 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 18 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمي والصغري 8 درجة.