الدورى الإنجليزى.. فاردي يقود ليستر لمواجهة مانشستر سيتى

أعلن رود فان نيستلروي المدير الفنى لفريق ليستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب "كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق ليستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: جاكوب ستولارتشيك.

خط الدفاع: جيمس جاستن، كونور كوادي، يانيك فيسترجارد، فيكتور كريستيانسن.

خط الوسط: هاري وينكس، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، فاكوندو بونانوتي.

خط الهجوم: ستيفي مافيديدي، جيمي فاردي.



ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".