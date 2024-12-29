رفع 800 حالة إشعال متنوعة والتحفظ على مركبات توك توك بالمريوطية فيصل والهرم

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات تحقيق الانضباط بالطرق ومنع سير مركبات التوك توك عكس الإتجاه او إعاقة حركة المارة.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم بتنظيم حملة مكبرة بشوارع الطوابق وكعبيش والنصر والمريوطية بفيصل والمريوطية هرم وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

استهدفت الحملة ضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تسير عكس الاتجاه وتتسبب في تعطيل حركة المواطنين وإعاقة السير وتم التحفظ علي عدداً من مركبات التوك توك وايداعها بمخزن الاشغالات بالحي .

كما تم تنظيم حمله لرفع إشغالات وتعديات المقاهي والمطاعم والمحال التجارية اسفرت عن رفع 800 حالة إشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

وقد ساهمت الحملات في تحقيق الانضباط بالطريق وتسهيل الحركة المرورية.