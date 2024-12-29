اليوم.. مفتي الجمهورية يشارك في صالون “التسامح والمحبة” بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

ينظم المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، صالون ثقافي مميز بعنوان "نهاية عام وبداية عام : التسامح والمحبة أساس البناء والتقدم"، بمشاركة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بمناسبة الاحتفاء بعيد الميلاد المجيد ونهاية العام، وذلك اليوم الأحد في الساعة ٦ مساءً، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ينعقد الصالون تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا إرميا الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، ويديره الكاتب هاني لبيب، رئيس تحرير موقع مبتدأ.

ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على أهمية التسامح والمحبة كأسس لبناء مجتمع متماسك ومتقدم، وتعزيز ثقافة التعايش المشترك وتأكيد دور القيم الإنسانية في تحقيق التنمية الشاملة، و ترسيخ أسس السلام والاستقرار في المجتمع، والتأكيد على القيم الأخلاقية في بناء مجتمع قوي ومستدام.

يشار إلى إن المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ينظم شهريا صالون ثقافي في الأحد الأخير من كل شهر ، كما ينظم ندوة كاتب وكتاب الأحد الثاني من كل شهر ، ويشرف عليه ميلاد حنا، مساعد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم ، بجانب أنشطته الثقافية الأخرى والندوات والمؤتمرات حيث يسعى المركز من خلال أنشطته المتنوعة إلى تعزيز القيم الوطنية، وتشجيع الحوار الثقافي والمجتمعي في مختلف القضايا الوطنية والقومية.