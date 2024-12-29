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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

ارشيفية
ارشيفية
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر مواجهة قوية أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز بحثا عن مواصلة الانتصارات واعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويتطلع مارسيل كولر لتحقيق فوز جديد بعد الانتصار بثنائية نظيفة على المصري البورسعيدي في الجولة الماضي، بعدما افتتح مشواره في المسابقة بالفوز الكبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلي ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

ترتيب الأهلي وإنبي في جدول الدوري

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة بينما يتلك بيراميدز 5 نقاط في المركز الخامس عشر 

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى 

تنطلق مباراة الأهلى وإنبى فى الخامسة مساء غدا الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وإنبى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وانبى في الجولة السابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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