الدورى الإنجليزى.. هالاند وسافينيو يقودان مانشستر سيتى لمواجهة ليستر

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلنج هالاند، سافينيو .

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".