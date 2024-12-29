الدورى الإنجليزى.. هالاند وسافينيو يقودان مانشستر سيتى لمواجهة ليستر

أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:
حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.
خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول.
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.
خط الهجوم: إيرلنج هالاند، سافينيو .
ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".