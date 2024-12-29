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الأحد 29 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. هالاند وسافينيو يقودان مانشستر سيتى لمواجهة ليستر

مانشستر سيتى
مانشستر سيتى
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أعلن بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليستر سيتى، وذلك بعد قليل على ملعب " كينغ باور"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.
خط الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، جوسكو جفارديول.
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين.
خط الهجوم: إيرلنج هالاند، سافينيو .
ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز السابع برصيد 28 نقطة، بينما يقع فريق ليستر سيتى فى المركز الـ 18 برصيد 14 نقطة، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

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