“قبيصي” يشهد اللقاء المهني السنوي للأخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية بالفيوم

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، اليوم الأحد، اللقاء المهني السنوي للأخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية في مدارس محافظة الفيوم، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق، وكيل المديرية، وأمين السيد الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للأنشطة، والدكتور أحمد زكي، أستاذ الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وأحمد توفيق، مدير إدارة مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وهدى عبدالمحسن، مدير مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وعبدالنبي مصطفى كمال، موجهة عام التربية الاجتماعية بالمديرية، والأخصائيين الاجتماعيين وموجهي التربية الاجتماعية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس .

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المهني وتطوير الأداء في مجال التربية الاجتماعية.

ويهدف اللقاء المهني السنوي إلى مناقشة التحديات التي تواجه الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس ومناقشة الحلول العملية لتطوير الأداء المهني، بالإضافة إلى رفع كفاءة الأخصائيين في التعامل مع الطلاب والأسرة بما يعزز من استقرار العملية التعليمية ويسهم في تنمية شخصية الطلاب، كما تم التطرق إلى أهمية دور التربية الاجتماعية في دعم السلوكيات الإيجابية لدى الطلاب، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية.

وكذلك كيفية إعداد ورقة عمل، ومناهج البحث والمهارات وطرق الممارسة للتربية الاجتماعية ومكاتب الخدمة.

وأهم محاور اللقاء هي

ـ دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، حيث تم مناقشة دور الأخصائيين الاجتماعيين في رصد المشكلات السلوكية والاجتماعية التي قد تواجه الطلاب، وكيفية التعامل معها بما يضمن بيئة تعليمية صحية وآمنة، وتم التأكيد على أهمية التعاون بين الأخصائي الاجتماعي والمعلمين وأولياء الأمور لحل المشكلات الاجتماعية بشكل فعال.

ـ تطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين

ـ أهمية التربية الاجتماعية في تعزيز القيم

ـ التعامل مع المشكلات النفسية والسلوكية للطلاب

ـ التعاون بين الأخصائيين الاجتماعيين والهيئة التعليمية





كلمة وكيل الوزارة

في كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على أهمية اللقاء المهني السنوي كفرصة لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال التربية الاجتماعية، مشيراً إلى أن دور الأخصائي الإجتماعي بالمدرسة، فهو عصب العملية التعليمية بالمدرسة وصانع البسمة والسعادة والانضباط فى العملية التعليمية) وأشار إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين لهم دور كبير في دعم الطلاب نفسيًا واجتماعيًا، مما يساهم في تحسين البيئة التعليمية و تحقيق النجاح الأكاديمي.

وأوضح أن التربية الاجتماعية ليست مجرد مادة دراسية، بل هي منظومة متكاملة تهدف إلى تنمية شخصية الطالب، وتحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والنفسية والتعليمية

في ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة استمرار عقد اللقاءات المهنية السنوية للأخصائيين الاجتماعيين والموجهين في السنوات القادمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين جميع العاملين في مجال التربية الاجتماعية.

feef9a02-8201-4029-bdce-feb7fd45ce00

0e0d5478-fb1b-427e-b534-d50b4afaa52b

2cd94ec0-ee17-4126-8792-730a7ff00118

dfb5fe3e-98ab-4d12-8e0d-42cc46648909

e0f15d44-7286-45ec-8ee5-bcb9dc7de5c1