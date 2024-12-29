فوز فرع IEEE بالجامعة المصرية اليابانية بالمركز الأول في Battle of Chapters

هنأ الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا فريق طلاب IEEE بالجامعة- القسم المصري، لفوزهم بالمركز الأول في منافسة Battle of Chapters – Poster Sessio وحصولهم على تمويل لرحلة إلى طوكيو، باليابان لحضور اجتماع مجلس جمعية الحاسبات IEEE لعام 2025.

وأضاف أن الجامعة تفتخر بطلابها المتفوقين علميا وتولى اهتماما بتطوير مهاراتهم التقنية في مجال التكنولوجيا العلمية، حيث توفر لهم كل الإمكانيات بمعامل الجامعة التي تضم احدث الأجهزة التكنولوجية في العالم.

جدير بالذكر أن المسابقة فاز فيها فريق IEEE الأردن للشباب المحترفين بالمركز الثاني، بينما حصل قسم IEEE أوغندا على المركز الثالث.