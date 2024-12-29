"جبالي" يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025، داعياً العلي القدير أن يكون عام خير وبركة لبلادنا الحبيبة.

وجاء نص برقية التهنئة على النحو التالي:

"فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. يطيب لي ونحن على أعتاب عام ميلادي جديد، أن أتوجه إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، راجيا العلي القدير أن يكون عام خير وبركة لبلادنا الحبيبة، وأن يُبارك جهودكم ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه الأيام المباركة، وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم.. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر العظيم بخير".