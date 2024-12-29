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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

علاج 1150 مواطنا في قافلة طبية لحزب “حماة الوطن” بالإسكندرية

حزب حماة وطن
حزب حماة وطن
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واصلت أمانة رمل ثان بحزب حماة الوطن في الإسكندرية للأسبوع الثاني على التوالي، تنظيم قوافل طبية مجانية لتقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية لأهالي منطقة الرمل بشارع عشرين، وذلك برعاية اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد، الأمين العام للحزب بالإسكندرية، وتحت إشراف الدكتور رجائي عزت، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأكد حازم الريان أمين دائرة رمل ثان، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1150 مواطن، مشيرًا إلى تقديم فحوصات شاملة واستشارات طبية متنوعة، مضيفا أن القافلة وفرت الأدوية الأساسية لعلاج أمراض مزمنة مثل السكر، والضغط، والقلب، ما ساهم في تلبية احتياجات الأهالي الصحية.

وأوضح الريان أن أعضاء الأمانة نظموا عملية الكشف الطبي وصرف الأدوية المجانية لضمان سهولة وسرعة الخدمة، وتجنب أي ازدحام، وشهدت القافلة إقبالاً كبيرًا من أهالي المنطقة، الذين عبّروا عن امتنانهم للقافلة التي ساهمت في تقديم الخدمات الصحية والطبية المجانية لذوي الأمراض المزمنة.

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