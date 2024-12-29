الحوثيون يتوعدون إسرائيل بالصواريخ البالستية

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية من عدن، إن الحوثيين أكدوا تصعيد عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستهداف السفن التجارية والقطع الأمريكية الموجودة في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وأضاف «الموسمي»، عبر «جولة المراسلين» على فضائية القاهرة الإخبارية: «إسرائيل شنت 4 هجمات على مواقع جماعة الحوثيين في اليمن، وبالتالي نحن أمام تصعيد أو مواجهات عسكرية لن تتوقف خلال الأشهر القليلة القادمة، وذلك وفقا لمحللين سياسيين ومراقبين للمشهد اليمني».

وتابع، أن جماعة الحوثيين تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة وأيضا طائرات مسيرة، فضلا عن قدراتها العسكرية التي تم تنميتها في الفترة الماضية، واستطاعت الحصول عليها من حلفائها مثل إيران، مشيرا إلى وجود بعض الأقاويل التي تقول إن الجانب الروسي له دور في إمدارا الجماعة بالمقدرات والتقنيات العسكرية.



