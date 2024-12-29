السبت المقبل.. بدء تقديم طلبات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن للعام الدراسي الجديد

يبدأ التقديم الإلكتروني للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن للعام الدراسي الجديد من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg” (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2025 وحتى يوم الإثنين 17 فبراير 2025

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة (الحادية عشر) من الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو ما يعادلها، للراغبين فى التقدم لاجتياز اختبارات القبول بمعاهد معاوني الأمن، من الذكور والإناث الذين يجتازون الاختبارات المقررة، وتنطبق عليهم الشروط العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية - في مؤتمر صحفي عقده اللواء تامر مخيمر مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب اليوم الأحد بمقر قطاع التدريب اليوم - أن المتقدم يجب أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية جولة أخرى.وألا يقل السن عن 16 عاما، ولا يزيد عن 23 عاما فى تاريخ فتح باب التقدم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار "ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" وألا يكون الطالب أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجا على قوائم الارهابيين وفقا لأحكام القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.

وأضافت أن المتقدم يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال، بقرار أو بحكم تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، وألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد اخر لأي سبب من الأسباب، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية، والتي يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة، وأن يجتاز كذلك اختبار السمات واللياقة البدنية، والتي يصدر بتحديدها، وفقا للقرار الوزاري الخاص باللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن.

وتابعت الداخلية أنه من ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 168 سم للذكور و158 للإناث وألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 90 من الطول (الوزن يساوي الطول -90( وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة، أو ملحقًا للخدمة بالشرطة أو بأى من جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وفيما يتعلق بالمزايا الممنوحة للمتقدمين، أشارت وزارة الداخلية الى أنها تتضمن تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقًا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

واوضحت وزارة الداخلية أنه يمنح لأول مرة من أتم الدراسة بنجاح في معاهد معاوني الأمن دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية.

وأشارت الى انه سيتم التقديم الإلكتروني للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة (الإنترنت) "moi.gov.eg” (خدمات معاون الأمن)، اعتبارا من يوم السبت 4 يناير 2025 وحتى يوم الإثنين 17 فبراير 2025

وتقرر بدء اجراء اختبارات القبول من يوم السبت 11 يناير 2025 وذلك بمقار معاهد التدريب الشرطية التابعة لقطاع التدريب، وهى معهد معاوني الأمن بطرة (ذكور)، بمحافظات القاهرة، القليوبية، شمال سيناء، جنوب سيناء، بورسعيد، السويس، والاسماعيلية، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، ومعهد معاوني الأمن بالبحيرة(ذكور) (مدخل مدينة وادى النطرون، بمحافظات الاسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، وكفر الشيخ، ومطروح، والغربية، وخارج الجمهورية) ومعهد تأهيل الأفراد بسوهاج (ذكور) مدينة سوهاج حى الكوثر)، بمحافظات اسيوط، سوهاج، قنا، البحر الاحمر، اسوان، الوادي الجديد، والاقصر، ومعهد معاوني الامن ب6 اكتوبر (ذكور)، طريق الواحات، بمحافظات (الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا) على أن تجرى اختبارات الإناث من جميع المحافظات بمعهد معاوني الأمن بطرة.

وناشدت وزارة الداخلية جميع المتقدمين للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة، أو من خلال التردد على المعاهد المعلنة فقط.