أكد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بشكل متزايد، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية تتسع يومًا بعد يوم في الجنوب اللبناني ومناطق أخرى من الأراضي اللبنانية.

وأوضح «سنجاب» عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أشكالًا متعددة من الخروقات، بما في ذلك الانتهاكات البرية والبحرية، إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي، وأقدم جيش الاحتلال على تفخيخ وتفجير عدد من المنازل والأحياء السكنية في الجنوب اللبناني، مما يفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

وأضاف: «شهدت الساعات الماضية تطورًا خطيرًا، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي برًا في عمق الجنوب اللبناني باتجاه بلدات القنطرة والطيبة وصولًا إلى وادي الحجير، الذي سبق لجيش الاحتلال محاولة الوصول إليه سابقًا، وأحرقت القوات عدد من المنازل، بما فيها منازل يقطنها مواطنون لبنانيون».

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يلزم جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية خلال فترة 60 يومًا، وفقًا للبنود المحددة، ومع ذلك، لم تنسحب القوات الإسرائيلية حتى الآن سوى من بلدة الخيام الواقعة في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الاحتلال بالاتفاق.