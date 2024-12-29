الدورى الإيطالى.. لوكاكو يقود نابولى لمواجهة فينيزيا

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفنى لفريق نابولى، تشكيل فريقه تالذى يواجه به نظيره فينيزيا، وذلك بعد قليل على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق نابولى كالتالى:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو، أمير رحماني، خوان خيسوس، ماتياس اوليفيرا.

خط الوسط: سكوت مكتوميناي، أندري زامبو أنغويسا، ستانيسلاف لوبوتكا.

خط الهجوم: دافيد نيريس، خفيشا كفاراتسخيليا، روميلو لوكاكو.

فيما اعلن ايزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفنى لفريق فينيزيا، تشكيل فريقه والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: فيليب ستانكوفيتش.

خط الدفاع: جيورجيو التاري، فرانكو كاربوني، مارين سفيركو، فرانشيسكو زامبانو، جاي إدزيس.

خط الوسط: هانس نيكولوسي كافيالي، ميكائيل إليرتسون، يوهان يوبواه، جيانلوكا بوسيو.

خط الهجوم: جايتانو أوريستانيو.

ويحتل فريق نابولى المركز الثالث برصيد 38 نقطة، بينما يقع فريق فينيزيا فى المركز الـ 19 برصيد 13 نقطة.

