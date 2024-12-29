ads
الأحد 29 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ضمن احتفالات رأس السنة.. "الأرتيست" على مسرح الهناجر

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، عودة العرض المسرحي "الأرتيست"، من جديد، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

يشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم: هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

العرض ديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس.

وقد شارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، والعمل تأليف وإخراج محمد زكي.

الأرتيست احتفالات رأس السنة الميلادية مسرح مركز الهناجر للفنون الفنانة زينات صدقي هايدي عبد الخالق محمد زكي