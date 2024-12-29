ضمن احتفالات رأس السنة.. "الأرتيست" على مسرح الهناجر

يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، عودة العرض المسرحي "الأرتيست"، من جديد، وذلك في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 24 ديسمبر الجاري، ضمن احتفالات رأس السنة الميلادية.

يناقش العرض معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تعد رمزا للممثل، والمعاناة التي عاشتها بسبب الفن.

يشارك في بطولة العرض عدد من الفنانين، منهم: هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور.

العرض ديكور من تصميم فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس.

وقد شارك في التأليف أسماء السيد، مخرج مساعد محمود حلواني، بمساعدة أحمد شبل ومروة حسن، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، والعمل تأليف وإخراج محمد زكي.