محافظ الإسكندرية يستقبل سفير أرمينيا بالقاهرة

استقبل الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمكتبة اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، وأرمين ساركيسيان سفير دولة أرمينيا في القاهرة.

في بداية اللقاء رحب محافظ الإسكندرية بسفير دولة أرمينيا على أرض الإسكندرية مشيدا بالعلاقات المصرية الأرمينية، كما أكد سيادته على أن العلاقات وطيدة بين مصر وأرمنيا وهنالك العديد من الفنانين والدبلوماسيين والوزراء في مصر من الأرمن.

من جانبه قدم سفير دولة أرمينيا الشكر لمحافظ الإسكندرية علي حسن الاستقبال مشيرا إلى أنه لم يقم بزيارة مصر من قبل إلا أنه سعيد بتوليه منصب سفير لبلادة في جمهورية مصر العربية، وأضاف السفير أنه قام بزيارة الغرفة التجارية بالإسكندرية أمس وتم الأتفاق على إنشاء مركز للتجارة الأرمينية في الإسكندرية، كما تتطلع أرمينيا للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التجارة والاستثمار، مشيرا أن الجالية الأرمينية في مصر يبلغ عددها حوالي 5 آلاف مواطن يتمركزون بين القاهرة والإسكندرية ، وتعد الجالية الأرمينية في الإسكندرية من أقدم وأكبر الجاليات الأجنبية، واستمر أبناؤها في المدينة منذ قدموا إليها لما تتميز به من طابع ساحر وتراث قديم كما أنها تتميز بالحياة الهادئة وهو غالبا تأثير البحر علي المدن الساحلية بشكل عام .

كما اقترح محافظ الإسكندرية توقيع اتفاقية تؤامه بين الإسكندرية وأرمنيا وأنها ستكون فرصة رائعة لتوطيد العلاقات وتطويرها ، كما أوضح محافظ الإسكندرية وجود اقتراح سابق بتوقيع مذكرة تأخي بين مدينة الإسكندرية ومدينة جوميري في أرمينيا إلا أنه لم يتم تفعيل هذا المشروع بسبب جائحه كورونا.

وفي الإطار ذاته أضاف السفير أنه سوف يسعى للعمل على إحياء مشروع الاتفاقية سواء مع نفس المدينة الأرمينية أو مع مدينة أخرى ، وأضاف المحافظ أنه يمكن أيضا العمل على النشاطات الثقافية والفنية لإحياء الثقافة الأرمينية علي أرض الإسكندرية وعودة الجذور وهو ما سوف يتم التنسيق له في الفترة القادمة.