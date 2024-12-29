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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

12 يناير الحكم على استنئاف البلوجر سوزي الأردنية علي سب والدها

سوزي الأردنية
سوزي الأردنية
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قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بحجز المعارضة الاستئنافية أمام محكمة جنح مستأنف الطفل على حكم حبس البلوجر سوزي الأردنية عامين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024، للحكم بجلسة 12 يناير.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي

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