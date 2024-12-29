محافظ بني سويف يتفقد المعرض المحلي للمسابقة العالمية "ISEF" للعلوم والهندسة

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المعرض المحلي للمسابقة العالمية للعلوم والهندسة ، والذي نظمته مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقييم واختيار المشروعات الفائزة على المستوى المحلي والمؤهلة للاشتراك على مستوى الجمهورية ، ضمن المسابقة العالمية" ISEF" لعام 2025/2024، وذلك بحضور الدكتورة أمل الهواري وكيل الوزارة، الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية ،علي يوسف رئيس المدينة، ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي، ومديري إدارات التعليم .

“غنيم”يتفقد المعرض المحلي للمسابقة العالمية "ISEF" للعلوم والهندسة ويشيد بجهود الطلاب المبدعين ببني سويف

وتجول المحافظ داخل أقسام المعرض، المُقام بقاعة نادي الشرطة والذي يضم مجموعة من المشروعات لطلاب المرحلتين"إعدادي وثانوي" في المجالات العلمية والبحثية المتنوعة ،حيث بلغ إجمالي المشروعات 70مشروعاً ،في مجالات ( هندسة ميكانيكية ، الطاقة ، علوم ونبات ، هندسة بيئية، برمجة، طاقة كيميائية، علوم طبية، هندسة طبية، كيمياء، أنظمة مُدمجة، علوم بيئة والأرض، روبوتات، علوم سلوكية).

وحرص المحافظ على فتح باب الحوار والنقاش مع الطلاب أفكار مشاريعهم البحثية وطرق التصميم وكيفية عملها ومدى إمكانية تنفيذ هذه المشروعات والأفكار على أرض الواقع، مؤكدا ترحيبه واستعداده لتقديم الدعم لأبناء المحافظة النابغين والمتفوقين علميا في مختلف المجالات، ومساعدتهم في النهوض بمستواهم للمساهمة في بناء الوطن وتحقيق التنمية ولرفع اسم مصر في كافة المحافل العالمية.

حيث أثني المحافظ على جهود الطلبة المشاركين في المعرض، الذي يستهدف تقديم الرعاية والدعم للطلاب المتفوقين فى البحث العلمي لتنمية قدراتهم وصقل مهارات الطلاب في البحث العلمي والمشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والإقليمية، وهو ما يتسق مع اهتمام وتشجيع الدولة للبحث العلمي، لاسيما في ظل المرحلة الحالية التي تحتاج فيها مصر إلى عقول وسواعد أبنائها النابغين لتحقيق تنمية ونهضة شاملة في كل القطاعات.

من جانبها أشارت وكيل الوزارة إلى أنه تم عقد معارض تمهيدية على مستوى الإدارات لطلاب المرحلتين "إعدادي وثانوي" وتم تصعيد 70مشروعاً للمشاركة في المعرض المحلي للمحافظة ، ليتأهل منها أفضل 10مشاريع للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية ، حيث أشرف على اختيار المشروعات الفائزة لجنة تحكيم ضمت نخبة من أساتذة الجامعة من الأكاديميين في عدد من التخصصات العلمية ، بجانب موجهي العلوم بالمديرية.

وضمت لجنة التحكيم :من كلية العلوم (ا. د .أشرف عبد البديع البسيوني، أ .د .عبد العزيز صابر عبد الوهاب، أ.د. بسمة سيد إسماعيل ، د.علي حسن محمد، د.وليد سيد حسين، د.معتز اسماعيل فتحي، د .عبد الرحمن جمال عبد العال، د.محمد عادل سيد) ومن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي (د .بهاء الدين حلمي شعبان، د .أسامة محمد حفني، د .تقي راضي معوض ،د .محمد عرفة علي، د .كريم ربيع مسعد، د. روان عبد الله دسوقي) ومن كلية الدراسات العليا والعلوم المتقدمة (د .لبني عبد العزيز هيكل،د .إيناس أحمد فتحي)، ومن الجامعة المصرية الكورية (د . بهاء مصطفي كامل، د .أحمد عمر معاذ، د . شريف كمال بكر) ومن التعليم : موجهي مادة العلوم (داليا علي عبد التواب، حنان عاطف حسن، منار منير محمد، ياسر محمود محمد، عصام الدين قرني سراج، أشرف سعد عباس صالح).

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