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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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صدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة  ( WADI ALARISH ) و التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث  يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20862 طن تشمل : 4933 طن يوريا و 997 طن حديد و 4200 طن كلينكر و 50 طن جبس خام و 10682 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25667 طن تشمل : 7929 طن قمح و 5661 طن حديد و 10910 طن ذرة و 915 طن خشب زان و 252 طن مواسير.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46282 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128620 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4702 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كفر الشيخ ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4033 حركة.

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