ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

صدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 11 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( WADI ALARISH ) و التي ترفع علم مصري ويبلغ طولها 229 م وعرضها 32 م القادمة من رومانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ 63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20862 طن تشمل : 4933 طن يوريا و 997 طن حديد و 4200 طن كلينكر و 50 طن جبس خام و 10682 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25667 طن تشمل : 7929 طن قمح و 5661 طن حديد و 10910 طن ذرة و 915 طن خشب زان و 252 طن مواسير.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1021 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 192 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3254 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46282 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 128620 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4702 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبية و شبرا و كفر الشيخ ، وعدد 2 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4033 حركة.