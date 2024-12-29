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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية
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وقع منذ قليل حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، ونتج عن الحادث، إصابة 5 أشخاص، وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

اختلال عجلة القيادة 

وكشفت تحقيقات النيابة أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع الحطام.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 5 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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