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الأحد 29 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزير الدفاع والإنتـاج الحربي ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وجاء نص البرقية: “السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدني أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد داعياً الله العلى القدير أن يكون عام رخاء ونماء لمصر وشعبها العظيم وأن يغمركم فيه بموفور الصحة والعافية؛ متمنياً لكم التوفيق والسداد في الخُطى نحو قيادة الوطن للغد المشرق؛ ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بحلول العام الميلادي الجديد يؤكدون وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمسيرة الوطن  مجددين العهد للتضحية بالغالي والنفيس للدفاع عن أمن الوطن واستقراره واضعين مصر ومصالحها الوطنية والقومية فوق كل اعتبار وفقكم الله وسدد خطاكم إلى ما فيه خير مصر وشعبها وكل عام وسيادتكم بخير". 

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسي رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. 

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