ماجدة موريس: إعادة إنتاج الأعمال الفنية يحتاج لمعايير خاصة

أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن إعادة إنتاج الأعمال الفنية أحيانًا يكون إبداعا فنيا، وفي بعض الأحيان الأخرى يكون إفلاسًا، والفيصل هنا هو كيف تم تقديم العمل، وهل جذب الجمهور أم أصابه بالملل والتكرار.

وأضافت «موريس»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أنه لا بُد من مراعاة الابتعاد عن الأعمال الفنية التي لا تناسب العصر، ولو تم عرضها تكون بلا منطق أو داعٍ، لأن الفكرة التي بني عليها العمل الفني حينها كانت تناسب عصرها فقط، ولا يجوز إنتاجها مرة أخرى.

واستطردت «موريس»، بأن هناك عوامل جذب كبير من خلال منظومة العمل الفني، تتمثل في الأبطال والمخرج والسيناريو، إلى جانب محاولة طرح أى جديد يضفى على العمل جذب آخر مما يساعد على نجاحه.