الأنبا تيموثاؤس يلتقي الآباء الكهنة الجدد بعد خلوة دير السيدة العذراء المحرق

التقى الأنبا تيموثاؤس، أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، مساء أمس، بالآباء الكهنة الجدد القس مويسيس أنطون، والقس مكاريوس جورج، والقس أنطوني صفوت، والقس أرساني عاطف، وذلك بمقر المطرانية.

جاء اللقاء عقب عودة الآباء الكهنة من فترة خلوة روحية بدير السيدة العذراء المحرق، والتي تعد مرحلة تحضيرية هامة لنيل البركة واستيعاب مسؤوليات الخدمة الرعوية.

وخلال اللقاء، قدم الأنبا تيموثاؤس توجيهاته الروحية والنصائح الرعوية للآباء الجدد، مؤكدًا أهمية الالتزام بروح المحبة والخدمة في الكنيسة، ومشددًا على دورهم الرعوي في قيادة الشعب وتقديم مثال حي للتكريس والحياة الروحية.

يأتي هذا اللقاء تمهيدًا لإقامة طقس استلام الكنيسة للآباء الكهنة، حيث سيبدأ كل منهم خدمته الرعوية في الكنائس الموكلة إليهم، وفقًا لاحتياجات الإيبارشية وترتيبها الرعوي.

يُذكر أن طقس استلام الكنيسة يعد أحد الطقوس الكنسية المهمة، حيث يتسلم الكاهن الجديد مسؤوليته رسمياً وسط حضور شعبي، ليبدأ خدمته بتقديس المذبح وخدمة الأسرار المقدسة.