البنك المركزي يرفع الحدود القصوى للتعاملات على حسابات الشمول المالي

أعلن البنك المركزي المصري عن قراره بزيادة الحدود القصوى للتعاملات اليومية والشهرية على حسابات الشمول المالي، لتشمل عمليات السحب، التحويلات الصادرة، الخصم، والمشتريات.

وأوضح البنك في كتابه الدوري أن الحد الأقصى للتعاملات اليومية للأفراد ارتفع إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، بينما زاد الحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه. أما بالنسبة لرصيد الحساب، فيُحدد من قِبل كل بنك وفقًا لسياساته.

وفيما يخص الشركات والمنشآت متناهية الصغر التي تملك مستندات أو مقرات أو يمكن التحقق منها عبر وسائل أخرى، تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 120 ألف جنيه بدلاً من 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 600 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه، مع إبقاء تحديد رصيد الحساب من مسؤولية كل بنك.

أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفر لديهم مستندات، فقد تم رفع الحد الأقصى للتعاملات اليومية إلى 90 ألف جنيه بدلاً من 60 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه، مع استمرار تحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب وفقًا لكل بنك.