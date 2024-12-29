طلاب جامعة قناة السويس يؤدون امتحانات متطلب قضايا مجتمعية

واصل طلاب جامعة قناة السويس لليوم الثاني على التوالي أداء امتحانات متطلب الجامعة ، باختبار متطلب القضايا المجتمعية اليوم الأحد 29 ديسمبر.

تُجرى الامتحانات تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

هذا وأكد رئيس الجامعة، ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وضرورة مطابقة الامتحانات لمعايير الجودة المطلوبة .

وصرح " مندور " بأن جامعة قناة السويس قد اتخذت خطوات كبيرة على طريق التحول الرقمي في مختلف القطاعات، موضحا أن مبنى الاختبارات الالكترونية الجديد يجري العمل فيه على قدم وساق وقد تم استلام 3450 جهاز من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تمثل أضافه كبرى للجامعة في طريق التحول الرقمي.

وتابع رئيس الجامعة أن امتحانات متطلبات الجامعة تتم ورقياً وإلكترونياً، لافتاً إلى أن غداً الإثنين الموافق 30 ديسمبر تعقد امتحانات متطلب الجودة أما الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر فتعقد امتحانات متطلب الحاسب الآلي ، لتبدأ الامتحانات النظرية السبت المقبل الموافق 4 يناير .

وفي ذاك السياق - قام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية داخل اللجان الامتحانية بكليات الحاسبات والمعلومات ، والتربية ، والمعهد الفني للتمريض، بتواجد عمداء ووكلاء الكليات.

كما تفقد الدكتور محمد عبد النعيم الاختبارات الإلكترونية داخل معامل كلية الطب.

وأكد اتخاذ كافه الأجراءات التي من شأنها ضمان الهدوء والانضباط داخل اللجان والتأكد من وضوح ودقة الأسئلة وجودتها مما يتيح للطلاب.

وأشار إلى أن العملية الامتحانية تسير في سهولة ويسر متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب والطالبات.

و بكلية التربية أوضح الدكتور مدحت صالح عميد الكلية أن 1148 طالب وطالبة أدوا امتحانات متطلب القضايا المجتمعية بالكلية اليوم.

فيما أكدت الدكتورة إيناس عبد الله عميد كلية التمريض ورئيس مجلس إدارة المعهد الفني للتمريض أن 1268 طالب وطالبة أدوا الإمتحانات بالمعهد الفني للتمريض اليوم.

ومن داخل المعامل الإلكترونية بمقرها بكلية الطب البشري أكدت الدكتورة غادة حداد المدير التنفيذي المعامل الإلكترونية أن 150 طالب وطالبة بالمستوى الثاني كلية الصيدلة أدوا الاختبارات إلكترونيا ، فيما شهدت معامل كلية الطب البيطري أداء 450 طالب وطالبة الامتحانات منهم طلاب الفرقة الرابعة البرنامج العام بمادة الجراحة، إلى جانب اختبار متطلب الجامعة.

وبكلية الحاسبات والمعلومات أشارت الدكتورة غادة الطويل أن 617 طالب وطالبة أدوا امتحانات متطلب القضايا المجتمعية اليوم.

