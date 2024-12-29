جامعة قناة السويس تنظم المعرض الأول لمبادرة تعليم الإسماعيلية "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل"

انطلقت اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر فعاليات المعرض الأول "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل" بمبنى رعاية الشباب بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور ناصر مندور أن تنظيم هذا المعرض يعكس حرص جامعة قناة السويس على تعزيز الوعي البيئي، مشيراً إلى أن التعاون مع مديرية التربية والتعليم يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد جيل واعٍ قادر على مواكبة تحديات المستقبل.

وأضاف "مندور" إن الجامعة تؤمن بدورها المحوري في دعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات واعية ومستدامة.

وفي ذاك السياق ـ افتتحت الدكتورة دينا أبو المعاطي وقيادات تعليم الإسماعيلية فعاليات المعرض، مؤكدة أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لتحقيق أهداف التنمية المحلية والعالمية.

وأوضحت أن المعرض يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب وترسيخ مفاهيم الحفاظ على البيئة كجزء من السلوك اليومي، مشيرة إلى أهمية هذه المبادرات في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يأتي المعرض ضمن مبادرة "نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل"، التي تهدف إلى تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة الأممية، مثل الصحة الجيدة والرفاه، والحفاظ على المياه النظيفة، والعمل المناخي، والحياة تحت الماء وفي البر، مع تعزيز الشراكات بين المؤسسات لتحقيق هذه الأهداف.

كما تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة التشجير وفصل المخلفات من المنبع، بالإضافة إلى رفع الوعي بقضايا الأمن المائي وترشيد استهلاك المياه، مما يعكس أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة لإنجاح مثل هذه المبادرات.

شهدت فعاليات اليوم البيئي عددًا من الأنشطة، أبرزها معرض للمنتجات الطلابية التي تضمنت نماذج مبتكرة لإعادة تدوير المخلفات، ومعروضات للعام الجديد 2025 مصنوعة من مواد معاد تدويرها.

كما تضمنت الفعاليات احتفالية فنية على مسرح الجامعة قدم خلالها الطلاب عروضًا إبداعية تبرز مواهبهم الفنية وتعكس اهتمامهم بالقضايا البيئية.

تم تنظيم المعرض بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بإشراف الأستاذ أيمن موسى، وكيل الوزارة، والأستاذة دينا عبد الحميد محمد، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي وبحضور الأستاذ محمد عبد الرؤوف مدير إدارة أبو صوير التعليمية ، ولفيف من قيادات الإدارات التعليمية وفريق عمل التخطيط الاستراتيجي بالمديرية والإدارات التعليمية الثمانية وبالتنسيق مع إدارة الإتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس تحت إشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير الإدارة.

يعكس هذا التعاون بين جامعة قناة السويس ومديرية التربية والتعليم التزام المؤسستين بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة، بما يسهم في بناء مجتمعات مستدامة وواعي