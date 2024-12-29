اتحاد الدراجات يبحث تقنين أوضاع الدراجين الهواة وتأمين سباقاتهم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن على حسن جلسة مع عدد من مؤسسي مجموعات هواة الدراجات الطرق وذلك من أجل تقنين أوضاعهم والعمل على تسهيل التأمين لكل الهواة علي الطرق المصرية لتجنب أي حوادث و المعوقات الأخرى.

شهد الاجتماع حضور كل من أحمد جابر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى كلا من محمد حجازي، أحمد بدير، أحمد مصطفي، هاني سعيد، ندي الناصر، سمير عبد العظيم، ندى حافظ، هديل مجدي إيهاب صبري أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وكشفت ندى الناصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ان هذه الخطوة هدفها زيادة قاعدة اللعبة ونشر رياضة الدراجات بشكل عام.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن مجلس الإدارة الحالي برئاسة أيمن علي حسن يسعي لتحقيق اكثر من مكسب أبرزها توسيع قاعدة ممارسي رياضة الدراجات من أجل زيادة لاعبي المنتخبات الوطنية وذلك ليس في دراجات الطريق فقط ولكن في كل منافسات رياضات الدراجات ، بجانب أيضا إيجاد فرص للاعبين الهواه أن ينافسوا عن طريق الانضمام للأندية تحت مظلة الاتحاد وصولا للمنتخبات.

وتابعت أن هذه الخطوة من شأنه تقنين أوضاع لاعبي الهواة في كل رياضات الدراجات ومساعدتهم في زيادة تنظيم فاعليات اكثر.



واختتمت ندي الناصر تصريحاتها، أن أحد أهداف تلك المبادرة تقنين أوضاع الهواه بناء علي توجهات الدولة بشكل عام واهتمام وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي أصبح يشجع على انتشار رياضة الدراجات خاصة مبادرة دراجتك صحتك.