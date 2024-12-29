محافظ البحيرة تقرر إعفاء مدير مركز خدمة المواطنين بتموين المحمودية عن منصبه

أجرت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمركز خدمة المواطنين التابع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحمودية، في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمن جولات عديدة مفاجئة قامت بها محافظ البحيرة اليوم بالعديد من القطاعات بمركز المحمودية.

وخلال الزيارة، تلاحظ للمحافظ سوء حالة النظافة والإضاءة داخل المركز وعدم تشغيل النظام الإلكتروني.

وقررت على الفور إقالة مدير المركز من منصبه؛ ووجهت مديرية التموين بمراجعة شاملة لأعمال النظافة وإصلاح الإضاءة بشكل عاجل، بالإضافة إلى ضرورة تشغيل النظام الإلكتروني الخاص بالمركز بشكل كام لتوفير بيئة ملائمة لخدمة المواطنين.

وفي إطار حرصها على التواصل المستمر مع المواطنين، التقت المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز لتفعيل بطاقاتهم التموينية، واستمعَت إلى شكواهم وملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة وطرق تحسينها.

يأتي ذلك في إطار حرصها المستمر على تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، حيث أن تحسين الخدمات العامة يعد الهدف الأساسي الذي تسعى المحافظة لتحقيقه.