بوتين ورئيس أذربيجان يجريان اتصالا هاتفيا لمواصلة مناقشة حادث تحطم الطائرة الأذرية

صرح الكرملين اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس أذربيجان إلهام علييف يجريان اتصالا هاتفيا لمواصلة مناقشة حادث تحطم الطائرة الأذرية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وصرّح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قبل قليل، بأن طائرة الركاب التي تحطمت في كازاخستان، وأسفرت عن مقتل 38 شخصاً، تعرضت لإطلاق نار من الأرض في روسيا، داعياً موسكو إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن الحادث، وفقاً لما أوردته "القاهرة الإخبارية".

وأعرب علييف عن أسفه لمحاولات بعض الأطراف في روسيا إخفاء الحقيقة المتعلقة بتحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية، من خلال نشر روايات زائفة حول أسباب الحادث، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قدم اعتذاره لعلييف يوم أمس، واصفاً الحادث بأنه "مأساوي"، بعد تحطم الطائرة نتيجة إطلاق الدفاعات الجوية الروسية أثناء تصديها لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية.

يأتي اعتذار بوتين وسط تزايد الادعاءات بأن الطائرة الأذربيجانية أُسقطت بسبب نيران الدفاعات الجوية الروسية خلال محاولتها التصدي لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية قرب مدينة غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.