محافظ البحيرة تتفقد مدرستي الشهيد عبد الله عاشور للتعليم الأساسي والخزان الابتدائية والجمعية الزراعية

أجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة مفاجئة اليوم بمركز المحمودية بقرية فيشا التابعة لمركز المحمودية، تفقدت خلالها مدرستي "عبد الله عاشور للتعليم الأساسي" و"الخزان الابتدائية المشتركة"، بالإضافة إلى الجمعية الزراعية بالقرية.

ضمن الجولات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة للوقوف على سير العملية التعليمية والاهتمام بالبنية التحتية ولتحسين جودة الخدمات والإستجابة لمطالب المواطنين.

وإستهلت الجولة بتفقد مدرسة عبد الله عاشور للتعليم الأساسي بعزبة الفار بقرية فيشا، والتي تضم 605 طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتابعت الدكتورة المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة، كما تابعت الشرح داخل الفصول والتقييمات المبدئية للصفوف الأولى والثانية.

ووجهت بضرورة مراجعة أعمال الإنارة والنظافة وتفعيل حصص التربية الرياضية بشكل منتظم.

وخلال جولتها بالقرية إستمعت المحافظ إلى مطالب عدد من الأهالي، ووجهت على الفور مديرية الطرق برصف الطريق (بالانترلوك) بداية من مدخل القرية على محور المحمودية وبمسافة 500 متر وحتى المدرسة.

كما وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة مواسير مياه الشرب بالقرية وتغيرها بمواسير جديدة لتحسين البنية التحتية بالقرية.

وواصلت الدكتورة جاكلين عازر جولتها المفاجئة، بتفقد مدرسة الخزان الابتدائية المشتركة، وتابعت الفصول الدراسية ودورات المياه، وشددت على ضرورة مراجعة أعمال النظافة والإنارة بالكامل.

كما وجهت مديرية التربية والتعليم والإدارة التعليمية بالمحمودية بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة المدرسة وتلافي كافة السلبيات التي تم رصدها خلال الجولة.

كما قامت بجولة سيرا على الأقدام بشوارع القرية.

واختتمت الدكتورة جاكلين عازر جولتها بتفقد الجمعية الزراعية بالخزان بقرية فيشا، حيث وجهت بمراجعة الحالة الإنشائية للمبنى القديم المجاور للمبنى الحديث للجمعية لضمان سلامة المزارعين والمترددين عليها.

كما شددت على مراجعة كافة القرارات الصادرة بشأن المبنى لاتخاذ الإجراءات المناسبة.