أستاذ علوم سياسية: الغرب يبالغ في حادث الطائرة الأذرية لتشويه سمعة روسيا

تحدث الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية، عن صمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 3 أيام بعد حادث تحطم الطائرة الأذرية، قائلا: "بوتين تريّث، ولم تكن توجد مؤشرات حوله، ونحن في انتظار القرار النهائي للجان التحقيق فيما حدث فعليا".

وأضاف "قناة" في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن أمام 3 لجان دولية مشتركة وهي الأذرية والروسية والكازاخستانية، ولكن، لو نظرنا إلى الشق السياسي من هذه المسألة نرى أن هناك تضخيما ومبالغة من قبل الغرب في محاولات تشويه سمعة روسيا وضرب العلاقات الروسية الأذرية".

وتابع: «نحن أمام محاولات لخلق صورة إعلامية هدفها إظهار روسيا بأنها تستهدف الأجواء المدنية وتسقط المدنيين، ولكن، لا أرى أفقا استراتيجيا من خلال هذه العملية لزعزعة العلاقة في منطقة القوقاز بين روسيا وأذربيجان».

وحول اعتذار الرئيس الروسي، قال: "هذا موقف قوي، وبالمكالمة الهاتفية بين بوتين وعلييف، أعتقد أن هذه الصفحة قد طويت، ولا ننسى أن روسيا تربطها بأذربيجان علاقات اقتصادية وسياسية قوية وارتقت إلى مستوى العلاقات الاستراتيجي".

