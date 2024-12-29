بدء فعاليات الجلسات العلمية الأولى للمؤتمر السنوي الثالث بطب كفر الشيخ

بدأت، الجلسة العلمية ضمن فعاليات المؤتمر السنوى الثالث لكلية الطب بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل إبراهيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور طه إسماعيل، عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور حسن التابع، الرئيس الشرفي، و الدكتور محمد سلامة مقرر المؤتمر، وبمشاركة نخبة مميزة من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام بالكلية.

تتناول الجلسات العلمية موضوعات محورية مهمة منها، الذكاء الاصطناعي في الطب، الإرهاق النفسي بين الأطباء.

كما يتناول المتأثير الصداقات الإيجابية على الأداء المهني، استئصال المرارة بشق واحد باستخدام المنظار.

ويناقش المؤتمر الجديد في علاج الأمراض الجلدية والتناسلية التجميلية، وكذلك مواجهة السرطان والتقدم في اكتشافه.

وأقيمت الجلسات وسط نقاش وتفاعل بين المشاركين، وأعرب الحضور عن تقديرهم للتنظيم المحكم والأداء المميز، متمنين لكلية الطب مزيدًا من التقدم والنجاح في خدمة المجتمع الطبي والعلمي.

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